La portavoz de Podemos, Ione Belarra, en la sala de prensa del Congreso. EFE

Podemos arremete contra el Ejecutivo y le acusa de «complicidad» con Netanyahu

En plena pugna por abanderar la causa propalestina, los morados llaman a su militancia a movilizarse en las calles

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:18

Comenta

La detención de la flotilla que tenía destino en Gaza reabrió este jueves la disputa entre los partidos de izquierda por abanderar la causa ... Palestina, recrudecida desde que el PSOE se lanzó en tromba en septiembre a denominar «genocida» al Gobierno de Benjamín Netanyahu y a alentar las protestas en La Vuelta. En esa línea, Podemos denunció este jueves la «complicidad» del Ejecutivo con Israel en la nota que envió a su militancia para llamarla a participar en las manifestaciones que se convocaron este jueves en varios puntos del país en protesta por la detención de los integrantes de este convoy solidario y, especialmente, en la que se celebrará este sábado en Madrid.

