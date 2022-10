La Plataforma Trans pone toda la presión sobre el PSOE para que no dilate más la tramitación Advierte de protestas en las sedes y de que, si se prorrogan más los plazos, invitará al colectivo LGTBI a abandonar el PSOE

La Plataforma Trans mete toda la presión sobre el PSOE para evitar que el próximo martes vuelva a apoyar la ampliación del periodo de presentación de enmiendas a la ley trans, como hizo el martes pasado en conjunto con PP y con Vox, lo que desencadenó la petición de baja del PSOE por parte de Carla Antonelli e hizo renacer las disputas en el seno de la coalición de Gobierno.

El colectivo ha convocado para este sábado una manifestación que se celebrará en Madrid a las 18 horas para mostrar su indignación porque, acusan, el PSOE sigue, de manera reiterada, retrasando una ley que llega tarde y que «lleva 40 años esperando» para que las personas trans tengan igualdad de derechos y vean reparada la discriminación que sufrieron durante la dictadura.

La Plataforma Trans argumenta que si el PSOE votó en contra de la enmienda a la totalidad de la ley el pasado 6 de octubre, después «no se puede confabular con PP y con Vox» para llevarlo al mismo destino: impedir que en esta legislatura se apruebe la norma.

El colectivo trans ha querido advertir este viernes al PSOE que si el próximo martes de nuevo hay otra petición de aplazamiento, convocará una jornada de lucha trans en toda España con concentraciones y protestas ante las sedes del PSOE. Asimismo, no descarta, si sigue in crescendo el retraso y el obstáculo a la ley, pedir al colectivo LGTBI en general a que no sea invitado el PSOE a los eventos que organiza y también llamará a «la conciencia de la militancia LGTBI del PSOE que por coherencia abandone este partido», ha declarado Mar Cambrollé, portavoz de la Plataforma.

La Plataforma Trans reconoce que el PSOE ha sido clave en la conquista de derechos, con leyes tanto autonómicas como en la legislación estatal, pero ahora le pide «que se baje del autobús de la transfobia» y que si tiene un cisma dentro de su partido, «vuelva al lado correcto de la historia» y que «abandone el lado del odio».

Continúa el cisma en el PSOE

La Asociación Española de Feministas Socialistas (FEMES), por su parte, ha acusado al Partido Socialista de «cobardía» y de «huir hacia adelante» al aceptar mantener en la futura 'Ley Trans' la autodeterminación de género. FEMES también ha advertido de la posible inconstitucionalidad del texto.

Este jueves, el grupo parlamentario socialista reveló que no presentaría enmiendas que atacaran el corazón de la norma, es decir, el derecho a la autodeterminación de género. Pero sí reconoció que podría pedir cambios en el tratamiento de las diferentes violencias para preservar la protección contra la violencia machista y para garantizar la seguridad jurídica de la norma, con objeto de afrontar mejor los más que probables recursos que presentarán PP y Vox ante el Tribunal Constitucional.

Pero la nueva posición del PSOE, si ha soliviantado a parte del feminismo socialista, no ha logrado tranquilizar del todo al colectivo trans. Cambrollé ha transmitido este viernes que cree que los socialistas buscan «quedar bien» con el colectivo cuando aseguran que no van a tocar la autodeterminación de género en la ley, mientras también defienden algunas «posturas de ultraderecha», como las relacionadas con la infancia trans o la violencia de género.