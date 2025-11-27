Pérez Llorca, una investidura eclipsada por Mazón pero con el voto de Vox encauzado

Juanfran Pérez Llorca se somete este jueves al debate más importante de su carrera política. A partir de las 11 de la mañana, el dirigente ... popular defenderá ante el hemiciclo su candidatura a la presidencia de la Generalitat valenciana. Para ser investido en primera votación, ya se sabe, necesita del apoyo de al menos 50 diputados de la Cámara. El acuerdo con Vox parece garantizarle ese respaldo, a cambio, eso sí, de compromisos claros y 'presupuestados' en defensa de principios políticos vinculados al rechazo del Pacto Verde Europeo o de la inmigración ilegal. También con la construcción de presas y diques, utilizando las palabras pronunciadas en el Congreso de los Diputados por Santiago Abascal.

Pero la investidura de Pérez Llorca vendrá marcada, como no podía ser de otra forma, por Carlos Mazón, el presidente que dimitió del cargo hace poco más de tres semanas como consecuencia de su gestión de la dana que el 29 de octubre arrasó media provincia de Valencia y dejó 229 muertos. Las novedades que se han venido conociendo sobre la agenda del president de la Generalitat durante la tarde de ese trágico día, y en especial las vinculadas al minutaje desde que él y la periodista Maribel Vilaplana abandonaron el Ventorro y hasta que salieron del parking arrojan todavía más sombras respecto a qué hacia el jefe del Consell mientras la riada arrasaba la provincia de Valencia.

Mazón se ha demostrado incapaz de cerrar el capítulo de su agenda el día de la dana. Y esa variedad de versiones, el goteo de novedades que se han venido produciendo a lo largo de los últimos doce meses, ha contribuido a arruinar su credibilidad. El dirigente popular dimitió tras los abucheos que recibió en el funeral de Estado celebrado este pasado 29 de octubre.

Nuevas dudas

Pero su caída política no ha puesto fin a las dudas sobre su salida del restaurante. Primero, con la novedad de que acompañó a Vilaplana al aparcamiento –aunque estuviera situado cerca del restaurante-. Después, con la confirmación de la hora en la que la periodista abandonó con su vehículo ese aparcamiento tras abonarse el tiquet de salida a las 19.47 horas. Y durante todo este tiempo, con las dudas sobre el 'minutaje' de esos 37 minutos en los que Mazón no realizó ninguna llamada en plena hora clave.

Todas esas dudas e incógnitas sobre el 29-O han acabado personalizadas en el propio Mazón, convertido ya en el centro del caso incluso por encima de los dos imputados por la jueza de Catarroja, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso. El aún president ha visto cómo únicamente su continuidad como diputado en Les Corts le sirve de protección frente a una instrucción que parece avanzar en dirección a una exposición razonada al TSJ para solicitar su imputación.

Y esa continuidad en Les Corts se convierte, en la jornada de hoy, en el recurso que utilizará la oposición para atacar a Pérez Llorca y para exigir la celebración de elecciones anticipadas. PSPV y Compromís aprovecharán las últimas novedades sobre el caso para volver a señalar al president por su falta de credibilidad, y a Pérez Llorca por ser uno de sus escuderos.

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha asegurado este miércoles que el «laberinto de mentiras» del todavía 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre lo sucedido en la dana «empieza a ver su final, y empiezan a encajar todas las piezas que el Partido Popular ha intentado evitar». Por eso ha exigido al PP que deje de «encubrir» a Mazón y le fuerce a dejar el acta de diputado autonómico para dejar de estar aforado. El síndic socialista ha insistido en que la credibilidad de Mazón está «bajo mínimos» porque «ha mentido desde el primer momento, sigue sin declarar ante la jueza de Catarroja y, lo peor de todo, mantiene el aforamiento para evitar su responsabilidad judicial».

Compromís se ha venido pronunciando en términos similares. El diputado de Compromís adscrito al grupo de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha anunciado que su formación quiere acelerar la citación de la periodista Maribel Vilaplana ante la comisión de investigación de la dana, pues considera que «mintió» a la jueza sobre el almuerzo que mantuvo con el presidente valenciano, Carlos Mazón, y porque sospecha que «sabe más de lo que ha dicho.

Aún así, Pérez Llorca está convencido de mantener el apoyo de Vox para salir elegido president en primera votación. El partido de Santiago Abascal ha evitado entrar en el foco del debate sobre la agenda de Mazón, y aún admitiendo los errores cometidos por el presidente valenciano, ha optado por señalar la responsabilidad del Gobierno central y su empeño por aprovechar el drama para sacar provecho político y tumbar al Consell.

Vox tiene en su mano la investidura, porque sus 13 diputados son la clave, tanto para que Pérez Llorca sea elegido en primera votación, con mayoría absoluta, o en segunda, 48 horas después, con mayoría simple –más votos a favor que en contra-. En ambos casos se necesita su apoyo. El secretario general del PP valenciano ha sabido garantizar al partido de Abascal el cumplimiento de sus exigencias, y así tiene previsto explicitarlas en el debate de este jueves. La vicepresidenta primera y portavoz del Consell Susana Camarero ha confirmado que Mazón asistirá a la sesión de investidura.

Vox espera a conocer la letra pequeña del discurso de Pérez Llorca para confirmar el sentido de su voto, aunque cualquier opción que no fuera la del voto a favor se consideraría como una sorpresa.