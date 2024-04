Qué pasaría si Pedro Sánchez renuncia a ser presidente

¿Qué pasaría si Pedro Sánchez renuncia a la presidencia del Gobierno? ¿Habría nuevas elecciones generales? La Constitución Española es muy clara al respecto y en artículo 101.1 establece: «El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente». Esto implica que, ante la dimisión del presidente, todo el Gobierno estaría obligado a cesar, pero ¿cómo se gestiona la transición hasta la designación de un nuevo presidente?

En este punto es donde irrumpe la figura del Rey de España, Felipe VI, quien juega un papel fundamental en este proceso. El Ejecutivo se quedaría en funciones tras aplicarse el artículo 101.1. Pero según la Carta Magna, el Rey, tras consultar a los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y mediante el presidente del Congreso, propondrá un nuevo candidato a la presidencia del Gobierno. En este caso podría ser la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

El adelanto de elecciones no sería una opción ya que, según la Constitución, no se pueden convocar comicios si no ha transcurrido un año desde la anterior disolución de Cortes Generales. El Consejo de Ministros aprobó la disolución de las Cortes para convocar las elecciones generales anticipadas del 23-J el 29 de mayo, por lo que hasta ese día no se podría convocar una nuevo proceso electoral.

Otra de las opciones que se barajan tras el órdago del secretario general del PSOE pasa por plantear una cuestión de confianza para someterse a una votación en la Cámara Baja -que le refrendaría en el cargo o todo lo contrario-. Según dicta el artículo 112 de la Constitución, «el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general».