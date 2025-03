El padre de Mouliaá dice al juez que su hija estaba «bloqueada y ausente» la noche de la presunta agresión de Errejón

EP Viernes, 7 de marzo 2025, 20:59 Comenta Compartir

El padre de la actriz Elisa Mouliáa ha asegurado este viernes ante el juez que investiga al exdiputado Íñigo Errejón que su hija estaba «bloqueada y ausente» la noche en la que presuntamente ocurrió la agresión sexual.

El abogado de Mouliaá, Alfredo Arrién, ha explicado en declaraciones a los medios que en su declaración como testigo el padre de Elisa ha asegurado que «era evidente el estado de embriaguez» de la artista, «y que efectivamente no daba una sintomatología clara de que estuviera en sus capacidades normales cuando ocurrieron esos hechos».

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que Ignacio, el padre de la denunciante, notó a su hija descolocada y sin capacidad de reaccionar. Cuando llegó a casa de su padre, que estaba cuidando de su hija, Elisa se habría marchado directa a su habitación sin mediar palabra, no preguntando siquiera por el estado de salud de la menor, que estaba enferma.

El padre, según la citadas fuentes, ha explicado que no sabría detallar si Elisa estaba bajo los efectos del alcohol o de otra droga. Cabe recordar que la propia actriz deslizó en su declaración la posibilidad de que Errejón le echase algún estupefaciente en la copa.

«En esa llamada (que tuvo lugar la noche de los hechos) dice que nota a su hija con una ausencia, que efectivamente cuando llega a su casa sigue con esa ausencia, que era evidente el estado de embriaguez o de lo que estuviera», ha explicado el letrado de Mouliaá.

Le recomendó que fuese al psiquiatra

Por otro lado, el progenitor de la actriz ha afirmado que, de haber conocido desde el primer momento cómo ocurrieron los hechos, habría acudido personalmente a comisaría a denunciar a Errejón. Además, ha indicado que recomendó a su hija que acudiese a un psiquiatra mas experimentado en lugar de acudir a sesiones 'online'.

A quién sí contó una versión más detallada de los hechos contenidos en su denuncia fue a su hermano, que también ha declarado este viernes como testigo. Según las fuentes consultadas, Rafael ha reconocido que Elisa le contó todo con detalles porque tenía más confianza con él.

En concreto, el hermano de Elisa ha señalado que la denunciante le relató lo ocurrido desde que Errejón y ella montaron en el taxi para ir a la fiesta celebrada en casa de unos amigos de la actriz. También le explicó cómo el exdiputado se abalanzó contra ella en el ascensor y como, presuntamente, Errejón le cogió del brazo en ese piso y le llevó a una habitación.

El padre y el hermano de Mouliaá habrían coincidido en señalar que la artista tenía una fuerte resaca al día siguiente de la fiesta en la que presuntamente fue agredida por Errejón. Además, ambos han reconocido que Elisa ya acudía al psiquiatra antes de que ocurrieran los hechos por otras cuestiones, como los presuntos malos tratos de su exmarido.

El baile en la fiesta

Este mismo viernes ha declarado precisamente uno de los asistentes a esa fiesta, Fernando, amigo a su vez de Elisa Mouliaá. En su declaración ante el juez, la actriz explicó que en ese evento Fernando puso una canción de 'Los Secretos' y ambos comenzaron a bailar. En ese momento, según la actriz, Errejón la cogió de un brazo y la llevó a la habitación en la que presuntamente ocurrió la agresión sexual.

«Ellos pensaban que era mi ligue», aclaró Mouliáa al ser preguntada sobre la razón por la que sus amigos no intervinieron en ese momento.

Las fuentes consultadas por esta agencia de noticias señalan que Fernando no ha podido asegurar si vio cómo Errejón agarraba del brazo a su amiga. A preguntas de la Fiscalía, Fernando habría asegurado que no notó ninguna actitud extraña, que no apreció que Mouliaá estuviese borracha y que ésta tampoco se acercó a él para decirle que estuviera incómoda.

El testigo, añaden las fuentes, ha incidido en que estaba con sus amigos y no estuvo pendiente de Mouliaá, a la que sí vio bailando pero sin fijarse si tenía un vaso en la mano.

Una amiga de Mouilaá

El magistrado también ha podido escuchar a Inés, que era amiga de Mouliaá en el momento de los hechos. A los pocos días de la presunta agresión sexual, ambas se reunieron y la actriz le habría relatado pormenorizadamente lo que presuntamente sufrió.

La testigo, según las citadas fuentes, ha explicado que Mouliaá le dijo que se sintió muy violentada y que llegó a decirle a Errejón que 'solo sí es sí'.

Estaba previsto que este mismo viernes el juez tomase declaración a varios testigos, incluyendo entre los mismos a una amiga de la denunciante, pero el magistrado tuvo que suspender las mismas por diversos motivos. La defensa de Mouliaá, explican fuentes jurídicas, han renunciado a las tres testificales.

Por su parte, y según ha explicado el abogado de Mouliaá a los medios, el juez Adolfo Carretero «ha estimado procedente tomar declaración a dos testigos más que ahora mismo están en Australia» y que las mismas se harán por videoconferencia. Además, ha añadido, se van a ratificar los informes psicológicos y psiquiátricos aportados al procedimiento.

Entre las últimas diligencias en la causa, el magistrado se ha dirigido a Mouliaá para que presente la conversación íntegra que mantuvo por WhatsApp con una amiga suya y que publicó en la red social X.

El instructor también avanza para trazar el recorrido que Errejón y Mouliaá realizaron la noche en que se produjo la presunta agresión. Así, y para «averiguar los dos taxis» que utilizaron, el juez ha solicitado a la defensa del expolítico que informe cómo solicitó los servicios de los mismos y de qué forma pagó.