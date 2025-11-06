Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriol Pujol, hijo del expresidente de Cataluña Jordi Puyol. EFE

Oriol Pujol cree «mortal» que su padre tenga que asistir al juicio y tilda de «vergüenza» el dinero en Andorra

El exsecretario general de CDC asegura que el expresident quiere participar en el juicio pero de forma telemática

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

Oriol Pujol, el único hijo de Jordi Pujol que se dedicó a la política, ha asegurado este jueves que su padre, expresidente de la Generalitat ... entre 1980 y 2003, tiene «ganas» de defenderse en el juicio que se celebra contra toda la familia a partir del próximo 24 de noviembre en la Audiencia Nacional. Pujol y sus siete hijos se sentarán en el banquillo acusados de varios delitos relacionados con la corrupción. Se enfrentan a penas de 8 a 29 años.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  2. 2 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  3. 3 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  4. 4 Casa Fataga: Â«Es un malentendido que ya estamos solucionandoÂ»
  5. 5 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  6. 6 La abrumadora diferencia que existe entre la UD Las Palmas y el Real Racing Club
  7. 7 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  8. 8 El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto
  9. 9 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  10. 10 Francisco Atta tras la moción de censura: «Valsequillo no merece esto»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Oriol Pujol cree «mortal» que su padre tenga que asistir al juicio y tilda de «vergüenza» el dinero en Andorra

Oriol Pujol cree «mortal» que su padre tenga que asistir al juicio y tilda de «vergüenza» el dinero en Andorra