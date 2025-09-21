Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Felipe VI y Pedro Sánchez durante su reunión este verano en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca. AFP

La ONU da a Sánchez una baza para exprimir el debate de Gaza junto al Rey

El presidente del Gobierno explotará esta semana enNueva York su perfil progresista frente a Trump y Netanyahu

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:04

Cuando Donald Trump se reunió el pasado agosto con Volodímir Zelenski y varios líderes europeos en la Casa Blanca para hablar del futuro de Ucrania ... y las garantías de seguridad que Occidente puede ofrecer a Kiev, Pedro Sánchez no estaba allí. El presidente del Gobierno también quedó fuera de las conversaciones de alto nivel que hace poco más de una semana mantuvieron varios de sus homólogos de la UE tras la incursión de drones rusos en Polonia. Ambas cosas han servido para que desde la oposición se hable de una pérdida de peso internacional de España como consecuencia de las apuestas del jefe del Ejecutivo en política exterior, especialmente sus choques con el presidente estadounidense y con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En Moncloa están convencidos de que todo ha merecido la pena. Y miran hacia la semana que entra –en la que tanto Sánchez como el Rey viajan a Nueva York, con motivo de la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU– con optimismo.

Espacios grises

