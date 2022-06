Oltra: de la imputación a la fiesta de Compromís

Compromís ha cerrado este sábado filas con su cara más visible y quizá la máxima responsable de los éxitos electorales de la formación, Mónica Oltra. Sin fisuras. Sin dudas. Al menos en público. Así lo han mostrado los pesos pesados de la formación en un acto orgánico en el antiguo cauce del Turia bajo el lema 'Cap al tercer Botànic' en el que las tres patas mayoritarias de la coalición (Més, Els Verds e Iniciativa) han mostrado su apoyo a Oltra «sin grietas» , tras su imputación por la actuación de su conselleria en el caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada. De hecho, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que el viernes había pedido celebrar una reunión cuanto antes para decidir sobre la situación de la líder de Compromís, ha mostrado hoy su apoyo total a Oltra. «Mónica es imprescindible» ha dicho.

Y es que en la formación, lejos de haber un ambiente de reflexión, este sábado por la mañana, se ha vivido una fiesta, como marcaba el guión antes de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitar. Música, abrazos y reivindicaciones electorales.

Pero, el acto ha tenido una protagonista indiscutible. De presencia y en los discursos: la vicepresidenta. Oltra, que ha llegado acompañada por su equipo y su familia, ha asistido a su particular homenaje. De hecho, la líder de la formación se ha roto por primera vez en estos días al subir al escenario y dirigirse a su madre, a su hermano y a sus hijos. «Mamá, nunca jamás me he apartado de los valores en los que me educasteis el papá y tú, y de los valores que me enseñasteis. Puedes ir por la calle con la cara muy alta, que tú hija nunca se ha apartado de eso», ha dicho antes de recibir la ovación de la formación. Ahí, Oltra se ha roto, antes de tener también palabras para su hermano y sus hijos y mandar un mensaje a navegantes. «Aquí me tenéis en pie. En este año, a ganar Botánico, a ganar alcaldías y a ganar vida», ha dicho. Nada de abandonar, a juzgar por sus palabras. De hecho, la vicepresidenta ha reivindicado a Compromís dentro del Consell. «El Botánico no es Botánico si no está Compromís. El Botánico sin Compromís es García Page», ha advertido.

Antes, han desfilado por el escenario los referentes de los principales partidos que sostienen Compromís, para dar su apoyo, uno detrás de otro, a la lideresa de la coalición. Ni autocrítica ni dudas. De hecho, Ribó se ha alejado de esa reflexión que el viernes pedía abrir. Lo mismo la secretaria general de Més (el antiguo Bloc), Águeda Micó, que ha justificado que «vale la pena la persecución política y judicial» a cargos como Enric Nomdedeu, Rubén Trenzano, Pere Fuset o la propia Oltra. « Si alguien puede soportar esa presión es Mónica Oltra y Compromís. Nadie nos hará bajar la cara porque Oltra no está sola. Somos un equipo humano de personas muy cohesionadas. Esta partida contra la extrema derecha la ganaremos». «El bien debe estar por encima del mal», ha señalado.

En la misma línea, el diputado de Compromís en el Congreso de los diputados, Joan Baldoví, ha lanzado un aviso. «Si tocan a una de las nuestras nos tocan a todos. Nos atacan a todos. Por eso, un día como hoy es bueno recordar el himno de un un equipo como el Liverpool: Nunca caminarás sola, Mónica», ha dicho.

Es decir, ningún síntoma de esa presión que desde el Palau de la Generalitat esperan que la formación haga con Oltra para enseñarle el camino de salida del Consell. No sólo eso. La ejecutiva de Iniciativa, el partido de Oltra, se ha reunido esta mañana para mostrar su total apoyo a la vicepresidenta. Así que la pelota vuelve a estar en el tejado del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ayer ya pidió una reflexión para tomar decisiones. Pero, en Compromís parece que esas decisiones pasan por dejar todo como está. Porque al menos este sábado en público, han homenajeado a su líder como si de una presentación de su candidata a las elecciones autonómicas se tratara. Con charanga incluida.