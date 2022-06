Oltra se atrinchera y no dimite La vicepresidenta comparece tras la decisión del TSJ de investigar su papel en los abusos sexuales de su exmarido a una menor

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, se atrinchera. No dimite y no tiene intención de hacerlo. Se aferra a la primera frase de un párrafo del auto del TSJ por la cual está imputada por, presuntamente, trazar un plan para que su conselleria tapase los abusos de su exmarido a una menor. «Esta cacería parte de la extrema derecha», ha insistido Oltra, y reproduce las palabras de un tuit del abogado de la menor abusada: «Este señor fascista es eso: me la voy a follar sin tocarle un pelo».

«No les digo lo que me apetece hacer a mí personalmente, pero esto es una cuestión política y esta gente no puede ganar», ha indicado la vicepresidenta, quien además ha afirmado que se siente apoyada por el Consell.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) investigará si la consellera trató de encubrir a su entonces marido, acusado de abusar sexualmente de una joven de 16 años que vivía en el centro de menores donde él trabajaba.

La Fiscalía apunta a que Oltra y su Conselleria no denunciaron los hechos, y les achaca también la desprotección de la menor que estaba tutelada por la Generalitat y la apertura de una investigación para desacreditar a la menor y exculpar a Igualdad.