Olona afirma que Vox dio 4,5 millones a una fundación presidida por Abascal

Macarena Olona, en septiembre de 2022 antes de dar una conferencia en la Universidad de Murcia. / J. C. Caval / Efe

Macarena Olona, exdirigente de Vox, afirmó este domingo que el partido traspasó fondos por valor de 4,5 millones de euros en los dos últimos años a la Fundación Disenso, al frente de la cual está el propio líder de de la formación de ultraderecha, Santiago Abascal. En este sentido, reclamó «transparencia» al partido e instó a sus dirigentes a presentar públicamente sus declaraciones fiscales de dichos ejercicios si sostienen que no ha existido irregularidad alguna con esas donaciones u otros pagos.

La exdiputada y que fuera candidata de Vox a la Junta de Andalucía, entrevistada por La Sexta en el programa 'Lo de Èvole', contó que dicha fundación «se crea en 2020 y yo la primera vez que tengo conocimiento de algo relacionado con sus cuentas es en marzo o abril del año pasado«. «Las estructuras que se han creado en torno a Vox empresarialmente en 2019 no existían, por ejemplo fundaciones como Disenso –continuó relatando- y no existía todo un entramado mercantil y societario en torno a Vox».

«Si continuase en Vox exigiría además de las cuentas anuales que se han auditado que se presente el modelo 347 de la Agencia Tributaria», afirmó Olona, abogada de Estado de profesión. Se trata, añadió de «la declaración que permite conocer qué se esconde dentro de la partida 'otros gastos y servicios exteriores', es decir los gastos que haces a supuestos profesionales independientes por importe superior a 3.000 euros y que en el ámbito privado llamamos 'la cuenta de putas y varios'».

«El Vox de hoy no es el Vox de 2019, ni a nivel ideológico ni a nivel empresa», recalcó la exdirigente del partido, quien aseguró sentirse como un personaje de película viviendo un «Vox History X» y un «señalamiento como enemigo» después de haber abandonado la política a finales de julio de 2022, alegando motivos de salud. En este sentido, sostuvo que el partido encabezado por Abascal está difundiendo «bulos» sobre su persona y buscando atacarla por varios frentes: «Por supuesto que van a por mí».

«Si alguien en Vox tiene la impresión de que no se puede salir del partido del macho alfa sin pedir permiso ni autorización, conmigo se han equivocado profundamente», apuntó durante la entrevista según recoge Europa Press. En este sentido reveló que ya ha denunciado varias amenazas hacia su persona e incluso la difusión de un audio sexual falso, aunque cree que deben ser los tribunales los que resuelvan si es cierto lo que afirman algunos medios sobre la cercanía del autor de esas publicaciones al número tres de Vox, Ignacio Garriga. «Todo se tiene que dirimir ante la Justicia», dijo.

Actúan «por miedo»

Durante su intervención en La Sexta, Olona insistió en que está sufriendo una «campaña de ataque feroz» y que entiende el porqué. «Lo están haciendo por miedo a lo que yo pueda representar», señaló en referencia a que en un primer momento se la vio como una posible alternativa al partido e incluso se llegó a sostener que podría recabar diferentes apoyos políticos para un supuesto nuevo proyecto.

Sobre ello, Olona dejó claro que en este momento no podría poner su imagen, su trabajo y ni su esfuerzo para contribuir a un proyecto político –en referencia a Vox- que, dice, ya no le representa debido a sus posicionamientos en diferentes cuestiones polémicas. Sin embargo evitó pronunciarse sobre si existe «democracia interna» dentro del partido porque «no puedo poner en riesgo el proyecto de Vox abonando un terreno que podría ser utilizado para activar el proceso de ilegalización de esa formación por incumplimiento de un mandato constitucional».

Según censuró, algunos miembros de su formación se están reuniendo con periodistas para decir que está «loca» y que tiene «problemas de salud mental». «Es muy injusto, no solo porque es mentira sino porque yo lo he dado todo por ese proyecto. Necesitan destruirme pero no se dan cuenta de que destruyéndome a mí destruyen una gran parte de la ilusión que está en votantes», apostilló.