Ofensiva del PP en el Senado contra la 'okupación': «Un hogar se protege siempre»

El PP vuelve a la carga contra la 'okupación' e impulsará unas jornadas monográficas en el marco de la Comisión de Vivienda del Senado por ... las que desfilarán representantes policiales, expertos o alcaldes de municipios afectados, entre ellos los de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o el de Barcelona, Jaume Collboni. Para la portavoz de los populares en esta Cámara, Alicia García, si no se pone freno a este fenómeno «no habrá solución a la crisis de vivienda». «Pedro Sánchez ha entregado las llaves del mercado de la vivienda a los 'okupas' y desde el PP lo tenemos claro: al okupa se le desaloja, al propietario se le respeta», aseguró este sábado.

El lunes comenzarán las comparecencias con Jupol, el sindicato de la Policía Nacional, con la Asociación Unificada de Guardias Civiles, y la Plataforma de Afectados por la Ocupación. El 14 de enero será cuando se juegue un «Madrid-Barça» en el Senado con Almeida y Collboni «mostrando dos modelos diferentes contra la okupación».

García alerta de que en España, «hay miles de familias viviendo con un miedo que nadie debería sentir. El miedo a perder su casa, el miedo a que alguien entre, ocupe, y el Gobierno mira hacia otro lado». Recuerda que, desde que está al frente del Ejecutivo, «la 'okupación' ha crecido un 54,7% y 45 viviendas son ocupadas cada día con 45 familias desprotegidas». En su opinión, las consecuencias «están a la vista». «Menos seguridad jurídica, menos oferta y precios más altos. Cuando la ley protege al 'okupa', abandona al propietario», denuncia.

El miércoles el PP consiguió sacar adelante en el Senado, con el respaldo del PNV y Junts, una iniciativa parea reformar el Código Penal de tal manera que cortar los suministros de luz o agua a una vivienda okupada por parte de los propietarios no se tipifique como un delito de coacciones. «Una vivienda no es un botín, es un hogar y un hogar se protege siempre. Aquí el compromiso del presidente Alberto Núñez Feijóo es firme», concluye García.