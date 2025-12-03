Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras EP

Junts replica a Sánchez con un portazo: «Hemos roto de verdad»

Los postconvergentes valoran los guiños del presidente del Gobierno, reclaman el cumplimiento íntegro de los acuerdos y no dan aún por acabada la legislatura

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:15

Comenta

Los guiños de Pedro Sánchez no son suficientes para Junts, que se mantiene en su posición de alejamiento de los socialistas. «Hemos roto y ... hemos roto de verdad», ha asegurado este miércoles la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras. «Cuando rompemos, rompemos», ha reiterado.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  2. 2 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  3. 3 El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia
  4. 4 Herido de gravedad tras ser atacado de madrugada en plena calle en El Doctoral
  5. 5 El vuelco de dos vehículos causa largas retenciones en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Abraham Santos y Yeico González, dos barberos que transforman vidas en Triana
  7. 7 La joven que denunció que dos hombres la agredieron sexualmente tras conocerlos en el carnaval recuerda «flashes»
  8. 8 Un informe insta a revisar pilares del edificio Paraíso Maspalomas tras unas obras sin licencia
  9. 9 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave
  10. 10 La lluvia amaina en Canarias y la Aemet ya anuncia un nuevo fenómeno a las puertas del puente de diciembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Junts replica a Sánchez con un portazo: «Hemos roto de verdad»

Junts replica a Sánchez con un portazo: «Hemos roto de verdad»