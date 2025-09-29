Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont en el mitin en Barcelona del 8 agosto de 2024. EFE

Los Mossos no detuvieron a Puigdemont para no provocar disturbios

Los agentes ratifican ante el juez que no esperaban que huyera tras dar un mitin en Barcelona en agosto de 2024

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:39

Los Mossos d'Esquadra no procedieron a detener a Carles Puigdemont el 8 de agosto de 2024, cuando regresó a Barcelona de manera esporádica el ... día de la investidura de Salvador Illa, para evitar que se produjeran disturbios. Puigdemont estuvo tres días y dos noches en la capital catalana. Había anunciado que se presentaría a la sesión de investidura en el Parlament el día de elección de Illa como president, y participó en un acto de su partido en el Arco del triunfo de Barcelona, muy cerca del Parlament.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  2. 2 Los fallos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para mantener el control de Las Canteras
  3. 3 Más de 300.000 patinetes requerirán (y no lo saben) de seguro en Canarias a partir de enero de 2026
  4. 4 El Ayuntamiento suspende 3 años de empleo y sueldo al exjefe de Parques, investigado en el caso Valka
  5. 5 Arranca la fase de oposición de la estabilización sanitaria: la más masiva y polémica de Canarias
  6. 6 La UD Las Palmas no está para fiestas en casa
  7. 7 La viñeta de Morgan de este lunes 29 de septiembre
  8. 8 Valsequillo vibró con su Perro Maldito
  9. 9 Canarias se libra del impacto de la borrasca Gabrielle y la Aemet avisa: «No se descartan lluvias»
  10. 10 El este de la península, en vilo por lluvias intensas 

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los Mossos no detuvieron a Puigdemont para no provocar disturbios

Los Mossos no detuvieron a Puigdemont para no provocar disturbios