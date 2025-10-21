Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. EP

Moreno anuncia la contratación de casi 4.400 sanitarios más tras la crisis de los cribados

El presidente de la Junta de Andalucía promete una reforma integral del SAS y señala que se va a realizar un estudio con expertos a nivel europeo para digitalizar el sistema de gestión

Camilo Álvarez

Martes, 21 de octubre 2025, 10:41

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes una reforma integral del sistema de gestión del Servicio Andaluz de Salud ( ... SAS) tras los errores en el sistema de cribado destapados en los últimos meses. El presidente del ejecutivo andaluz ha insistido en que «va de cara», ha asumido «nuestro error» y ha recordado que «hemos empezado a aplicar el plan integral de cribado para corregir la situación a la mayor brevedad posible».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa»
  2. 2 El depósito de escombros en los puntos limpios de Gran Canaria cambiará para evitar la picaresca
  3. 3 Dos explosiones con las que nadie contaba en la UD Las Palmas
  4. 4 La asociación de vecinos de La Montaña de Gáldar responde: «Fue una humillación injusta e innecesaria»
  5. 5 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  6. 6 Combates simulados sobre el cielo de Canarias: las maniobras con cuatro países de la OTAN y la India
  7. 7 Si estás en Canarias y has sufrido la caída de Amazon, esto es lo que puedes reclamar
  8. 8 El Cádiz pierde en casa y la UD Las Palmas termina la jornada en puestos de ascenso directo
  9. 9 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  10. 10 Un olor nauseabundo en la costa teldense preocupa a los vecinos de Melenara y Salinetas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Moreno anuncia la contratación de casi 4.400 sanitarios más tras la crisis de los cribados

Moreno anuncia la contratación de casi 4.400 sanitarios más tras la crisis de los cribados