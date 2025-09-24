Montero vuelve a pedir el apoyo de Junts a los Presupuestos pese al varapalo de las competencias migratorias

Un día después de que el Congreso tumbara, con los votos de Podemos, PP y Vox, la cesión de competencias de inmigración a Cataluña que ... PSOE y Junts habían pactado, el Gobierno aún confía en que podrá recabar el apoyo de los de Carles Puigdemont para aprobar los Presupuesto Generales del Estado de 2026, un objetivo que, sin embargo, parece aún más lejano después del varapalo de este martes.

Este miércoles, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, los posconvergentes han condicionado su apoyo a las Cuentas púbblicas a «cumplir con Cataluña», mientras que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, les ha recordado que tienen «votos para cambiar la orientación de la legislatura»

El diputado de Junts Josep María Cruset ha afeado a la ministra de Hacienda que el Gobierno no haya presentado todavía los Presupuestos, por mucho que lo hayan prometido. «Año tras año Cataluña infla a Madrid. Sin cumplir con Cataluña no va a haber Presupuestos», ha señalado.

Montero, ajena a esta advertencia, ha insistido en que presentará las Cuentas públicas este año y que espera «contar con el apoyo» de Junts. «Que apelen al cumplimiento legal me parece una buena noticia, tienen votos para cambiar la orientación de la legislatura. Contribuyan y sumen», ha afirmado.