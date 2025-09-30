Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una triple colisión colapsa la GC-1 a la altura de Marpequeña, Telde
La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y la asesora asignada por Moncloa, Cristina Álvarez, durante la segunda sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez en diciembre de 2023. EP

Moncloa quita relevancia a los correos de la asesora de Begoña Gómez: «No aparece el nombre del Gobierno»

El Ejecutivo se escuda en que las gestiones de Cristina Álvarez para financiar la cátedra de la esposa del presidente se hicieron desde su cuenta privada y resta también importancia al informe de la Intervención porque no la «menciona»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:49

El Gobierno rechaza que la situación judicial de Begoña Gómez haya dado un vuelco o sea más delicada después de que este lunes salieran a ... la luz dos nuevos informes, uno de la UCO y otro de la Intervención General del Estado para la Fiscalía Europea, relativos a la causa abierta en abril del pasado año por el juez Juan Carlos Peinado contra la esposa del jefe del Ejecutivo. «Estamos donde estábamos hace año y medio; no hay nada porque no hay nada que encontrar», afirmó este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la habitual comparecencia posterior al Consejo de Ministros.

