Moncloa quita relevancia a los correos de la asesora de Begoña Gómez: «No aparece el nombre del Gobierno»

El Gobierno rechaza que la situación judicial de Begoña Gómez haya dado un vuelco o sea más delicada después de que este lunes salieran a ... la luz dos nuevos informes, uno de la UCO y otro de la Intervención General del Estado para la Fiscalía Europea, relativos a la causa abierta en abril del pasado año por el juez Juan Carlos Peinado contra la esposa del jefe del Ejecutivo. «Estamos donde estábamos hace año y medio; no hay nada porque no hay nada que encontrar», afirmó este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la habitual comparecencia posterior al Consejo de Ministros.

El informe de la UCO recoge los correos que en su día envió la asesora de Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez, a entidades y empresas en los que quedan reflejadas las gestiones que llevó a cabo para financiar la cátedra que esta codirigía en la Universidad Complutense. El de la Intervención cuestiona dos procesos de adjudicación de la empresa pública Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, profesor del master credo por la mujer del presidente, y apunta que las cartas de recomendación que Gómez le firmó pudieron «adulterar» la valoración técnica del proyecto y beneficiar a su consultora.

Alegría rebajó la trascendencia de los correos de Álvarez, a la que Peinado ha imputado, como a la propia mujer de Sánchez, por malversación, y alegó que solo «viene a darnos a conocer lo que ya sabíamos, que es que aquí no hay nada» porque en ellos «en ningún caso aparece el nombre del Gobierno de España o del presidente del Gobierno». La ministra recordó además que la Fiscalía rechaza investigar por ese delito a Gómez.

En su escrito de alegaciones, conocidas este lunes, el fiscal José Manuel San Baldomero afirma que la asesora se limitó a prestar a la esposa del presidente una ayuda «ocasional» que no supuso «ningún tipo de menoscabo o detrimento para el patrimonio y recursos públicos» y remarca que tampoco Gómez recibió nunca retribución económica alguna por la cátedra.

En cuanto al informe de la IAG para la causa que investiga la Fiscalía europea (por afectar a fondos comunitarios), la ministra fue tajante. En ningún caso implica delito alguno«. El Gobierno remarca que las »observaciones« recogidas por el órgano de control interno, dependiente del Ministerio de Hacienda, se »ciñen« al procedimiento de contratación, »que lleva vigente desde 2011« y no al papel de Begoña Gómez, a la que, subraya Moncloa, »ni siquiera se menciona«.

«Nada que ver con la causa»

Alegría destacó que el procedimiento cuestionado lleva vigente desde 2011 y adujo que por él se han resuelto más de 1.200 expedientes hasta la fecha, «con la auditoría lógica de la propia IGAE y del Tribunal de Cuentas» y sin que se le haya puesto nunca pega alguna. En Moncloa añaden, además, que este asunto «no tiene nada que ver» con la causa que investiga Peinado.

«Un perito señala que esas adjudicaciones se tendrían que haber hecho de otra manera y considera que puede haber fraude de ley en la composición de la mesa de la contratación, pero un colega suyo de la IGA no observó eso mismo hace unos meses y la UCO que analizó todos los contratos de Barrabés, tampoco», dicen fuentes gubernamentales.

En lo que afecta a las cartas de recomendación de Gómez, las mismas fuentes insisten en que, como la que firmó a favor del empresario el Ayuntamiento de Madrid, fue «descartada» en el proceso porque no había sido emitida por una entidad tecnológica. Pero, además, aducen que lo único que al respecto dice el informe es que, dado que en el pliego de condiciones no se especificaba que se tendrían en cuenta las cartas de recomendación que se presentaran, si éstas hubieran sido tenidas en cuenta habría sido «injusto» para aquellos aspirantes que no las tuvieran.

«La verdad -insistió la ministra, en línea con lo manifestado la semana pasada por Sánchez tras conocer que Peinado proponía que un jurado popular juzgue a su mujer por malversación- pondrá las cosas en su sitio y se demostrará lo que ya sabíamos, que Begoña Gómez es inocente». Y a una pregunta sobre si no hay motivo, al menos, para el reproche ético, replicó. «Asistentes de las parejas de los presidentes del Gobierno ha habido siempre; lo que cambia es que en este caso se conoce el nombre».