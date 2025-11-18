Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Senado, Pedro Rollán.
El presidente del Senado, Pedro Rollán. Efe

Un micrófono abierto capta al presidente del Senado quejándose de sus señorías: «Les importa tres pollas en vinagre»

Tan solo hace dos semanas, un senador del PP fue pillado vapeando detrás de la ministra de Sanidad

EP

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:10

Comenta

Un micrófono abierto ha captado una queja del presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, al inicio de la sesión plenaria de este martes porque sus señorías no le hacían caso cuando estaba pidiendo que tomaran asiento: «Les importa tres pollas en vinagre».

Ha sucedido minutos antes de las 16.00 horas de este martes, cuando el presidente del Senado ha llamado a los senadores en varias ocasiones a tomar asiento para iniciar la sesión plenaria que se celebra durante la jornada de este 18 de noviembre.

Mientras tanto, el micrófono abierto ha captado a Pedro Rollán quejándose de que sus señorías no le estaban prestando el caso que quería: «Les importa tres pollas en vinagre». Tan solo hace dos semanas que el senador del Partido Popular, Javier Arenas, fue pillado mientras vapeaba en su escaño detrás de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
  2. 2 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  3. 3 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  4. 4 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  5. 5 Una renuncia, un cese y una suspensión: los efectos de Valka, un caso que no ha ido a juicio
  6. 6 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech
  7. 7 Jéssica de León contesta a Onalia Bueno respecto a la vivienda vacacional: «Los ayuntamientos no quieren dar la cara ante el vecino»
  8. 8 Las lluvias se quedan en Canarias y la Aemet avisa de las zonas afectadas
  9. 9 Sorprendente explosión demográfica de viejas en las coladas submarinas del Tajogaite
  10. 10 Paralizado el desahucio de la familia de Ingenio con seis menores a su cargo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un micrófono abierto capta al presidente del Senado quejándose de sus señorías: «Les importa tres pollas en vinagre»