José Luis Ábalos, el 21 de febrero de 2024, tras afirmar ante los periodistas que se acababa de enterar de la detención de Koldo

En la mente del corrupto

Patrones ·

Los acusados por estos delitos comparten rasgos como la falta de empatía y el narcisismo, pero también tienen don de gentes y son «simpatiquísimos»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:19

Me he enterado ahora y me he quedado estupefacto. Es una noticia difícil de creer. Estoy muy decepcionado. Estas cosas duelen, es un golpe». El ... 21 de febrero de 2024, solo 24 horas después de que su exasesor Koldo García hubiera sido detenido, el exministro de Transportes y diputado José Luis Ábalos respondía a los periodistas que se acababa de enterar de que su subordinado podía estar inmerso en asunto turbios. Visto con la fenomenal perspectiva que ofrece el informe de la UCO sobre el 'caso Cerdán', la interpretación de Ábalos merecería una nominación a los Goya, pero aquella cara de enorme y fingida sorpresa también ofrece información sobre los mecanismos mentales que los corruptos desarrollan primero para actuar, luego para disimular y al final, para intentar salvarse.

Espacios grises

