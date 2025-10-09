Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 9 de octubre de 2025
El presidente valenciano, Carlos Mazón, en la sede de la Generalitat. J. L. Bort

Mazón: «Jamás le di una orden a Pradas, ni para convocar el Cecopi ni para activar la UME ni para mandar la alerta»

Primera entrevista tras la dana ·

El presidente de la Generalitat valenciana asegura que el Gobierno de Sánchez ha querido aprovecharse de la dana del 29 de octubre para tumbar al Consell

Héctor Esteban / J. C. Ferriol Moya

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:28

Comenta

Hoy es 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana. La lluvia, la alerta naranja ha provocado la suspensión de todos los actos festivos e ... institucionales. La nueva realidad de los valencianos tras la fatídica dana del 29 de octubre de 2024. A veinte días de que se cumpla el aniversario de la riada que se llevó la vida de 229 personas, el president de la Generalitat, Carlos Mazón Guixot (Alicante, 8 de abril de 1974), cuenta cómo vivió aquel día y las consecuencias posteriores sociales, políticas e institucionales en una charla de más de dos horas con Las Provincias.

