Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 17 de septiembre de 2025
Traslados de los patronos detenidos en Gran Canaria Policía Nacional

Matanza en altamar: detenidos 19 'patronos' acusados de arrojar por la borda a 50 inmigrantes en plena travesía

La Policía, que considera que eran los jefes del cayuco que apareció a la deriva en Gran Canaria el 24 de agosto, les imputa homicidios y torturas

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:54

No fue un accidente o fruto de las durísimas condiciones del viaje a Canarias a Senegal, sino una verdadera matanza orquestada por los 'patronos' del ... cayuco para aligerar la 'carga humana' de la embarcación y mejorar sus opciones de llegar a aguas del archipiélago español. El medio centenar de inmigrantes considerados 'desaparecidos' del cayuco rescatado el pasado 24 de agosto en aguas próximas a Gran Canarias fueron arrojados por la borda vivos, según han relatado buena parte de los supervivientes que viajaban en esta precaria embarcación, que llegó a tierra con 248 personas a bordo, aunque uno de los pasajeros murió posteriormente en el hospital.

