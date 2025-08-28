Marlaska acusa al PP de «fabricar una versión distorsionada de la realidad» en la crisis de los incendios
El ministro del Interior rechaza las críticas por la falta de previsión o por errores en los mecanismos de coordinación
Madrid
Jueves, 28 de agosto 2025, 10:43
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado al PP de «fabricar una versión distorsionada de la realidad» y de «menospreciar el trabajo bien ... hecho» en la crisis de los incendios para de esta forma «enmascarar sus propios errores de gestión». Durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado, a petición del PP, Marlaska ha rechazado las críticas por la supuesta falta de previsión del Estado o por los errores en los mecanismos de coordinación. «Han funcionado perfectamente», ha asegurado el ministro.
Marlaska ha defendido el funcionamiento del Centro Nacional de Emergencias (Cenem) contra los incendios, que «ha trabajado desde el primer momento en cooperación con las autonomías para conocer sus necesidades, realizar un seguimiento del fuego y coordinar las respuestas, como hace en cualquier emergencia en el país, con dedicación y exigencia extremas, dadas la extensión temporal y la magnitud de los incendios».
