María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA

Moncloa se esperaba este jueves algo parecido a un Vietnam en la 'comisión Koldo' del Senado y no ha habido apenas unos minutos de tregua ... antes de que la batalla por la comparecencia del presidente Sánchez comenzara. María Caballero, la senadora de Unión del Pueblo Navarro que está dirigiendo los interrogatorios de su partido en el grupo de investigación de la Cámara alta, ha sido la primera en interpelar al presidente con una batería de preguntas que ha abierto inquiriendo a Sánchez por si alguna vez ha percibido del PSOE dinero en metálico en sobres, en alusión a los que aparecen fotografiados, según todos los indicios por Koldo García, en el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro y ex número tres socialista José Luis Ábalos. Esa pregunta inicial, a la que el jefe del Gobierno ha respondido subrayando que la financiación del PSOE es «absolutamente legal» -«o sea, sí», se ha respondido por él Caballero sobre los pagos en dinero en metálico- ha desembocado en el primer rifirrafe de la comisión.

«No me cuente sus películas», ha venido a resumir la senadora de UPN para intentar cortar la estrategia de Sánchez de desviar los interrogantes hacia la corrupción por la que fueron condenados cargos del PP y afanarse en que el compareciente ofreciera aclaraciones sobre lo que ella interrogaba. Caballero es una parlamentaria curtida, por la política y por la vida. La representante navarra es hija de Tomás Caballero, el concejal pamplonés al que ETA asesinó el 6 de mayo de 1998, cuatro meses antes de decretar el alto el fuego bajo el paraguas del Pacto de Lizarra. Los terroristas lo esperaban a la salida de su despacho en el Ayuntamiento para dispararle. El duelo por su asesinato convocó a miles de convecinos de Caballero a una multitudinaria manifestación, en pleno hostigamiento ya por la organización etarra y su entorno a los cargos no nacionalistas.

Esta mañana de jueves, su heredera se ha esforzado en someter a un implacable interrogatorio a Sánchez, interrumpiéndole cada vez que ha considerado que el presidente estaba sorteando la respuesta concreta a los datos que le requería y haciendo un repaso por la supuesta trama que Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE hoy en prisión Santos Cerdán forjaron en su tierra, en Navarra, antes de dar el salto a Madrid. Ni siquiera ha habido distensión cuando Caballero ha querido saber cuánta gente viajaba en el ya célebre Peugeot de las primarias socialistas y el presidente, entre risas, le ha replicado que «depende del día». «Me alegro de que se lo esté pasando bien», le ha contestado severa, a su vez, la parlamentaria, que ha concluido su intervención persuadida de que el declarante ha mentido en todo este tiempo: «¿Hasta cuándo va a fingir que no sabía nada de lo que ocurría a su alrededor?».