Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maillo, durante la presentación del cambio de la nueva denominación oficial de la estación de Córdoba-Julio Anguita. EFE

Maíllo advierte a Podemos y a Puigdemont de su «estrategia de derribo» al Ejecutivo

El líder de Izquierda Unida insta a ambos partidos a apoyar losPresupuestos y compara la situación en Gaza con lo ocurrido en Auschwitz

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:14

La negociación de los Presupuestos Generales delEstado para 2026 se prevé espinosa para Moncloa. Con Podemos y Junts a la contra, elGobierno percibe las conversaciones ... como una última bala para salvar una legislatura que, de no contar con Cuentas Públicas, acabaría reducida a la mera supervivencia del Ejecutivo. En esa línea, el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que forma parte del grupo de socios minoritarios de la coalición, advierte a los líderes de ambas formaciones, Ione Belarra y Carles Puigdemont, de las consecuencias que podría aparejar su «estrategia de derribo al Gobierno» por su inflexibilidad en las líneas rojas que están marcando en las conversaciones.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet anuncia el descuelgue de una vaguada y da a Canarias la buena noticia
  2. 2 Un paciente la emprende a puñetazos con un enfermero en el Hospital Insular
  3. 3 La Aemet apaga los avisos y desvela el día en que el calor dejará de ahogar Canarias
  4. 4 La Justicia da la razón a Turismo y confirma la multa a un bungaló que ejercía como vivienda vacacional
  5. 5 13 centros con clases online y salidas anticipadas en Canarias por el calor: «Nadie se puede concentrar a 40 grados»
  6. 6 Canarias registra las temperaturas más altas de España: hasta 34º C de madrugada
  7. 7 Vox se rompe en Las Palmas de Gran Canaria y pierde una concejala
  8. 8 La Audiencia Nacional envía a prisión a seis miembros de la organización que presuntamente lidera José el del Buque
  9. 9 Suben a 17 los detenidos de la banda que lidera presuntamente José el del Buque
  10. 10 Sindicalistas piden a Clavijo que evite la posible venta de Dinosol

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Maíllo advierte a Podemos y a Puigdemont de su «estrategia de derribo» al Ejecutivo

Maíllo advierte a Podemos y a Puigdemont de su «estrategia de derribo» al Ejecutivo