Maíllo advierte a Podemos y a Puigdemont de su «estrategia de derribo» al Ejecutivo

La negociación de los Presupuestos Generales delEstado para 2026 se prevé espinosa para Moncloa. Con Podemos y Junts a la contra, elGobierno percibe las conversaciones ... como una última bala para salvar una legislatura que, de no contar con Cuentas Públicas, acabaría reducida a la mera supervivencia del Ejecutivo. En esa línea, el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que forma parte del grupo de socios minoritarios de la coalición, advierte a los líderes de ambas formaciones, Ione Belarra y Carles Puigdemont, de las consecuencias que podría aparejar su «estrategia de derribo al Gobierno» por su inflexibilidad en las líneas rojas que están marcando en las conversaciones.

Así lo recoge también el informe de coyuntura política de la formación, aprobado este sábado con amplia mayoría durante la celebración de la Coordinadora Federal de la formación –el máximo órgano de dirección de IU–.

La formación envía de este modo una advertencia velada a Junts o Podemos, que han condicionado su voto al cumplimiento de sus exigencias. De los morados, dijo recientemente que los veía en esa estrategia de derribar al Ejecutivo. En contraposición, Maíllo resaltó que su partido mantiene su compromiso de Gobierno y «no va a participar en ninguna estrategia de derribo para ayudar a la llegada del PP y Vox» a la Moncloa, alertando de las consecuencias que ello tendría para la mayoría social.

En dicho documento, el partido celebra la posición del Gobierno de presentar nuevas cuentas públicas para el año 2026, como viene abogando desde hace tiempo su formación, y dejó claro que aunque se llevan para ser aprobados, el Gobierno tiene que mantenerse si al final no los saca adelante.

Durante su intervención en la reunión, Maíllo denunció que continúa la «aniquilación» de la población en la franja palestina de Gaza por parte del Gobierno de Israel, al que clasificó de «encarnación del nazismo exterminador de 2025». «Gaza es el nuevo Auschwitz. Nadie puede argumentar que no lo sabía, está televisándose en directo una masacre, exterminio de la población inocente de 65.000 personas ya, de 18.000 niños y niñas, la destrucción de hospitales, la destrucción de escuelas y una actitud de la UE de complicidad», zanjó.