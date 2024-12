Ampliar La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. ep

Los letrados del Congreso dan vía libre para que el PSOE ceda ante Junts con la cuestión de confianza de Sánchez Los servicios jurídicos sostienen que no hay precedentes válidos y dejan en manos de los partidos del Gobierno, con mayoría en la Mesa de la Cámara, tramitar o no la proposición no de ley que insta al presidente a volver a superar una suerte de investidura