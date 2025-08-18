Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jordi Casas posa ante el Congreso, donde fue diputado por CiU durante casi una década. Virginia Carrasco

Jordi Casas

Ex diputado y exsenador de CiU y miembro la patronal Foment
«La legislatura está bloqueada y veo imposible la financiación singular para Cataluña»

Casas descarta que quede en Junts «nada» del catalanismo que él ejerció en las Cortes y cree que «lo racional» es que Sánchez convoque ya elecciones

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:04

Dice que, aún hoy, algún camarero del Congreso lo reconoce y le hace sentir «la añoranza» del tiempo perdido. El de la era de los ... acuerdos con gobiernos del PSOE y del PP de la extinta CiU con la que Jordi Casas (Sabadell, 1954) fue diputado y senador en Madrid. Con gusto por seguir bien informado, Casas ejerce hoy en la influyente patronal catalana, Foment, y preside, en plena opa de BBVA, la Asociación de Accionistas Minoritarios del banco que lleva el nombre de su ciudad natal.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El impacto de la estabilización en Educación: 567 interinos canarios, sin destino el próximo curso
  2. 2 Hasta siempre, Atilio
  3. 3 El gas radón obliga a miles de autónomos isleños a instalar contadores y controlarlo
  4. 4 ¿Existe el barco nodriza de los cayucos?
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según Pablo Llinares gerente de Turismo de Gran Canaria
  6. 6 El humor de Morgan de este domingo 17 de agosto
  7. 7 ¿Qué alineación sacará la UD Las Palmas ante el Andorra? Luis García define sus jerarquías
  8. 8 El calor no cede en Gran Canaria: este lunes llegaremos a los 36 grados
  9. 9 Atentos al tráfico este lunes: se corta un tramo de Juan Manuel Durán en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 «Es culpa de quien gobierna que la riqueza se distribuya tan mal»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «La legislatura está bloqueada y veo imposible la financiación singular para Cataluña»

«La legislatura está bloqueada y veo imposible la financiación singular para Cataluña»