La Justicia europea respalda a Llarena y abre la puerta a la entrega de Puigdemont Considera que Bélgica no puede rechazar las euroórdenes los políticos huidos sin pruebas que demuestren deficiencias sistémicas en el sistema judicial español

La Justicia europea da la razón al magistrado del Supremo Pablo Llarena y considera que Bélgica no puede rechazar la entrega de Puigdemont y varios de sus exconsellers implicados en el proceso independentista. En su sentencia de este martes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) apunta que la Justicia belga no puede cuestionar la euroorden contra el exconseller Lluís Puig basándose en el riesgo a que se vulneren sus derechos fundamentales, si no demuestra deficiencias sistémicas y generalizadas del sistema judicial español. Una decisión que abre la puerta a la entrega del expresidente catalán y los exconsellers reclamados por España.

El abogado general del alto tribunal ya apuntó en julio que Bélgica se había extralimitado al no acatar las euroórdenes e hizo referencia al principio de «confianza mutua» entre los Estados miembro de la Unión Europea. El letrado del TJUE, Jean Richard de la Tour, dio entonces la razón a Llarena, en una opinión que no es vinculante, pero que suele guiar las decisiones del alto tribunal. Explicó que para negar la entrega de Puig por el riesgo a que se violen sus derechos fundamentales, la Justicia belga debía presentar pruebas de «deficiencias sistémicas y generalizadas» en el sistema judicial español. Apuntó, además, que no se puede poner en duda las competencias del Tribunal Supremo para emitir euroórdenes. Si la sentencia de este martes sigue esta misma línea, abriría la puerta a la entrega del expresidente catalán.

El proceso judicial por esta causa se remonta a marzo de 2021, cuando Llarena elevó a la Justicia europea sus dudas sobre la interpretación de los magistrados belgas de la euroorden emitida contra el excoseller Puig. Con todo, ahora, con la reforma del Código Penal y la derogación del delito de sedición, el magistrado del Tribunal Supremo debería emitir nuevas euroórdenes actualizadas contra los implicados en el 'procés'. En el caso de los eurodiputados Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí la maraña judicial es aún más compleja, por lo que Llarena apuntó que esperará a la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre su inmunidad parlamentaria antes de emitir nuevas euroórdenes. Sin embargo, en el caso de Puig, el Supremo podría emitir una Orden Europea de Detención y Entrega de forma más rápida.

El caso sobre la inmunidad del expresidente y los exconsellers Comín y Ponsatí quedó visto para sentencia y ésta podría llegar en el mes de marzo. Con todo, esta decisión todavía puede ser recurrida ante el TJUE, por lo que el proceso judicial podría alargarse aún más. Además, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, defiende que antes de emitir una nueva euroorden, Llarena debe pedir un nuevo suplicatorio ante el Parlamento Europeo, ya que los delitos por los que se pediría su entrega han sido modificados. Por su parte, el abogado de la Eurocámara apuntó que no ve necesario volver a iniciar todo este proceso.