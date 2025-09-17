Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El ministro de Transportes, Óscar Puente, el martes, en el Senado. EFE

Junts se suma al PP para reprobar en el Senado por tercera vez a Óscar Puente

El partido de Puigdemont constata que existe «indignación» entre la ciudadanía por el «caos ferroviario»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:11

Junts se ha unido este miércoles al PP y Vox para reprobar por tercera vez en el Senado al ministro de Transportes, Óscar Puente, al ... que culpan del caos ferroviario. A la 'rebelión' del partido de Carles Puigdemont, uno de los socios de investidura, se ha sumado también ERC, que no ha querido votar en contra de la reprobación y se ha abstenido.

