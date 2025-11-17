Junts reorganiza su cúpula ante el posible «regreso» de Puigdemont

La dirección de Junts ha acordado este lunes cambios en la cúpula del partido ante una situación en la que los junteros consideran «plausible» el ... «regreso de Puigdemont». Tras el informe del abogado general del TJUE, que avaló la ley de amnistía, la formación nacionalista cree que pueden producirse movimientos en el tablero político en los próximos meses, sobre todo si el líder soberanista puede volver a casa tras ocho años huido, y cree necesario acometer cambios a nivel interno para «reforzar el proyecto político» del partido.

Por ello, ha nombrado a Albert Batet como adjunto a la presidencia del partido, que ostenta Carles Puigdemont, y como nuevo director de campaña, a pesar de que en Cataluña las elecciones no están previstas hasta 2028 y las generales, hasta 2027. Batet, que fue uno de los dirigentes que mantuvo contactos con el PP antes de la investidura de Sánchez y que procede de la antigua CiU, como Puigdemont y Turull, pasa a ser la nueva mano derecha del expresidente de la Generalitat y abandona su labor como jefe de filas en el Parlament. Esta labor la desempeñará a partir de ahora Mónica Sales, que ya ejercía como portavoz. El nuevo número 2 en el Parlament será Salvador Vergés, quien figura en las quinielas como futurible candidato a la presidencia de la Generalitat si Puigdemont, una vez en Cataluña, da un paso al lado. Vergés entra además en el núcleo duro del partido, en la cúpula de la dirección permanente.

Lo que queda, de momento, vacante es la figura del jefe de la oposición. Le corresponde a Junts nombrarlo, pero no lo ha hecho es más de un año de legislatura.