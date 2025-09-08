Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Carles Puigdemont y Yolanda Díaz, en Bruselas. Efe

Junts mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral

Turull desmiente a Díaz y advierte de que su partido está donde estaba cuando presentó la enmienda a la totalidad a su propuesta legal

C. Reino

Barcelona

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:35

El secretario general de Junts, Jordi Turull, negó este domingo que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y el líder posconvergente, Carles Puigdemont, estén negociando ... directamente el apoyo a la reforma legal para reducir la jornada laboral a 37 horas y media, como aseguró la ministra de Trabajo. Turull desmintió a Díaz y advirtió de que Junts está donde estaba cuando presentó la enmienda a la totalidad a la propuesta legal y por tanto se mantiene en el rechazo a la reforma.

