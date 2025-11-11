Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Canarias en alerta por la borrasca Claudia, última hora en directo: clases suspendidas, lluvias e inundaciones
El presidente de JxCat, Carles Puigdemont. EFE

Junts insiste en que ha roto con Sánchez aunque le exige un cupo catalán, balanzas fiscales y que ejecute las inversiones presupuestadas

Los postconvergentes se desmarcan de la negociación sobre la financiación singular entre los socialistas y ERC

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:50

Comenta

Junts per Catalunya insiste en que su decisión de romper con Pedro Sánchez es firme. Sin embargo, los postconvergentes mantienen el nivel de exigencia con ... el presidente del Gobierno. El partido de Puigdemont reclama al Ejecutivo central que publique las balanzas fiscales y el cumplimiento íntegro de las inversiones previstas para Cataluña en los presupuestos de los ejercicios anteriores. Además, los junteros exigen un nuevo modelo de financiación para Cataluña en línea con el concierto económico vasco, con una ley específica que deje a Cataluña fuera de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (Lofca).

