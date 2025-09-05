Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente de Junts Carles Puigdemont durante la reunión con Salvador Illa EP

Junts insiste en reclamar un encuentro entre Sánchez y Puigdemont

El presidente del Parlament recomienda al Gobierno un encuentro, tras el de Illa

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:40

Junts vuelve a pedir una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Lo ha hecho, tres días después del encuentro entre Salvador Illa y ... el líder de Junts en Bruselas, en la delegación del Govern ante la UE. Quien primero hizo la petición de Junts para que se celebre una reunión entre Sánchez y Puigdemont fue el secretario general de Junts, Jordi Turull. Horas antes de la cita entre Illa y el expresident, el número dos convergente calificó de importante la cita del presidente de su partido con el presidente del Gobierno, si se acaba produciendo. «Para nosotros es importante que se miren a los ojos», afirmó Turull, en TV3.

