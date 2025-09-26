Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Junts fija el 21 de diciembre como fecha límite para romper con Sánchez

Turull: «Con el dinero de los catalanes, los andaluces pueden desgravarse el gimnasio y el animal de compañía»

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:01

Junts per Catalunya mantiene la amenaza de ruptura con el Gobierno y con los socialistas. El secretario general postconvergente, Jordi Turull, ha reiterado este viernes ... que la formación nacionalista adoptará en las próximas semanas una decisión sobre su relación con Pedro Sánchez. Ya hace un año que Junts considera que los socialistas están en prórroga y anuncia que en otoño pasarán cosas. Esta provisionalidad tiene fecha limite: 21 de diciembre. Turull ha asegurado este viernes en RTVE que para ese día, Junts ya habrá decidido si da por acabada su relación con Sánchez. Los junteros podrían, por tanto, no esperar si quiera al regreso de Puigdemont para tomar una decisión. El secretario general habla de dar por concluido el acuerdo de Bruselas, por el que Junts apoyó la investidura de Sánchez. El pacto constituyó la mesa de Suiza, para negociar los «déficits y limitaciones del autogobierno» y el «reconocimiento nacional de Cataluña». «La estabilidad de la legislatura», decía el documento, quedará «sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos».

