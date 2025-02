Junts exigirá elecciones a Sánchez si no supera la cuestión de confianza Los de Puigdemont no están ahora en el sí a la reducción de la jornada laboral

Cristian Reino Miércoles, 5 de febrero 2025, 09:05 | Actualizado 09:35h. Comenta Compartir

Junts mantiene el pulso al Gobierno, el día después de que la Mesa del Congreso aprobara ayer martes tramitar la petición del debate sobre si Pedro Sánchez debe someterse a una cuestión de confianza. El debate ya tiene fecha: el 25 de febrero o ... el 11 de marzo. La fecha, según ha asegurado este miércoles el secretario general de Junts, Jordi Turull, depende de la propia formación nacionalista, que podrá jugar con el calendario para forzar la negociación en las carpetas que están abiertas. En cualquier caso, Turull ha advertido este miércoles a Pedro Sánchez de que a día de hoy no cuenta con la confianza de los 7 diputados de Junts. Si tras el debate se constata que Sánchez no cuenta con el apoyo mayoritario del Parlamento, Junts pasará de pedir un debate sobre la cuestión de elecciones a exigir elecciones. «Si Sánchez no tiene nuestra confianza, el siguiente paso será reclamar que convoque elecciones», ha asegurado Turull en RTVE.

El asunto clave que puede llevar a los postconvergentes a apoyar a Sánchez es la negociación sobre el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat. Junts reclama competencias integrales. De tal manera, que la administración catalana tenga atribuciones para decidir sobre las expulsiones, los NIE (número de identificación de los extranjeros), control policial de las fronteras y competencias para poder cerrar los CIE (centros de internamiento). Las otras dos carpetas que tienen que avanzar, según Junts, son las que tienen que ver con el reconocimiento oficial del catalán en la UE y la llamada amnistía política de Puigdemont. Junts reclama una reunión entre el presidente del Gobierno y el expresidente de la Generalitat, pero Turull ha aclarado que este encuentro no debe celebrarse en las próximas semanas antes de la cuestión de confianza. Turull ha pedido también al Gobierno más implicación en la defensa de la amnistía ante los jueces. Junts, mientras, mantiene la incógnita sobre la propuesta del Gobierno, aprobada ayer en el Consejo de Ministros, de reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales. «Ni sí ni no», ha expresado Turull, que cree que la iniciativa del Gobierno es a día de hoy un eslogan que lo que busca es rehabilitar políticamente a la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Los de Puigdemont han reclamado una negociación seria y con rigor, se han posicionado a favor de que esta asunto se articule a través de la negociación colectiva, pero han avisado que la propuesta les genera muchos interrogantes y que en Cataluña a gente quiere cobrar más pero no trabajar menos. Junts pedirá incentivos fiscales para las pimes en el proceso de negociación de la iniciativa.

