Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Junqueras y Rufián en un acto de ERC el pasado verano. Efe

Junts y ERC se lanzan a frenar el auge de Aliança Catalana

Junqueras compara la sentencia del 'procés' con la del fiscal general: «El franquismo pervive»

Cristian Reino

Cristian Reino

Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:14

Comenta

El auge de Aliança Catalana ha disparado las alarmas en Junts y ERC, a año y medio de las elecciones municipales, en las que la ... formación islamófoba puede confirmar lo que ya apuntan las encuestas. Se especula con que el CEO (el CIS catalán) podría situar este lunes a los de Sílvia Orriols cerca del 'sorpasso' a postconvergentes y republicanos y estos se han lanzado a tratar de confrontar contra la extrema derecha. También lo hace el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, porque Aliança Catalana está creciendo en sectores independentistas y no soberanistas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 No sólo La Palma: Canarias en prealerta por el doble fenómeno que llega en cuestión de horas a todas las islas
  2. 2 Adiós al coche: cortes de tráfico por el encendido de las luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Canarias se acerca a los 30º y la Aemet activa avisos en tres islas
  4. 4 Tranquilos, aquí está el líder
  5. 5 Caso Valka: el informe que demuestra que los móviles los carga el diablo
  6. 6 Los menores que dieron una paliza a otra en La Palma y lo grabaron son de distintos centros: «Son episodios graves, hay que intervenir para prevenir»
  7. 7 Noria del tiempo en Canarias: la Aemet avisa de la vuelta al calor antes de la irrupción del chorro polar
  8. 8 Investigan como violencia vicaria una posible sustracción de un menor desde Gran Canaria a Málaga
  9. 9 McBurnie, el guerrero escocés que aún late en amarillo
  10. 10 La Justicia vuelve a avalar que apartamentos turísticos no pueden ser vivienda vacacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Junts y ERC se lanzan a frenar el auge de Aliança Catalana

Junts y ERC se lanzan a frenar el auge de Aliança Catalana