Silvia Orriols. Efe

Junts entra ya en el cuerpo a cuerpo contra Orriols: «Es xenófoba y racista»

Aliança Catalana crece en las encuestas y podría empatar con los de Puigdemont

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:02

Ha tardado, pero finalmente Junts ha entrado en el cuerpo a cuerpo contra Aliança Catalana y su líder Sílvia Orriols. El jefe de filas postconvergente ... en el Parlamento catalán, Salvador Vergès, ha calificado este viernes a Orriols y a la cúpula de su partido como «claramente xenófobos y racistas». Junts llevaba tiempo mordiéndose la lengua a la hora de atacar a la formación de la extrema derecha secesionista. Pero tras cerrar este pasado jueves un acuerdo en el Congreso con el PP y el PSOE para endurecer las penas contra los multirreincidentes, los de Puigdemont han pasado a la ofensiva contra Aliança Catalana, que le pisa los talones en las encuestas.

