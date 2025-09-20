Junts avisa de que adoptará «pronto» una decisión sobre el futuro de la legislatura española

Las últimas reuniones entre Carles Puigdemont y Salvador Illa y entre el líder de Junts y José Luis Rodríguez Zapatero no han conseguido rebajar la ... tensión entre socialistas y junteros. Las relaciones continúan, pero en estado crítico y no hay indicios de que los postconvergentes tengan incentivos para aprobar los Presupuestos del Gobierno, la tabla se salvación de Pedro Sánchez para atar la legislatura y poder agotar su mandato con una cierta holgura. La prórroga, que dura ya un año, llega a su fin.

Junts se mantiene en una posición de máximos. Su secretario general, Jordi Turull, ha vuelto a advertir este sábado al Gobierno de que en otoño pasarán cosas y de que el partido tomará una decisión sobre si rompe o no con Sánchez. La amenaza de desmarcarse de la mayoría de la investidura sigue marcando las relaciones entre socialistas y junteros. La primera piedra de toque será este martes, con la votación para ver si el Congreso tramita la proposición de ley pactada por el PSOE y Junts para la delegación de competencias en inmigración en Cataluña. Podemos amenaza con tumbar la iniciativa y complicar aún más la situación. La siguiente meta volante será a principios de octubre: Junts exige al PSC que se alinee con sus propuestas de resolución en el debate sobre política general del Parlament.

Turull ha asegurado que Junts adoptará «bien pronto» una «decisión» que puede tener consecuencias y abrir un «nuevo ciclo» político en España, ha asegurado en el consejo nacional del partido, celebrado días después de la reunión en Suiza entre la delegación socialista y la juntera. El lunes, Puigdemont ha convocado a la cúpula del partido para analizar el encuentro. «Hay que estar preparados», se ha conjurado ante las base del partido ante el «ciclo que puede comenzar por la decisiones que sí que habremos de tomar pronto», ha asegurado.

Eso sí, Junts descarta apoyar una moción junto al PP y Vox, por lo que su amenaza de ruptura es menos contundente. Puede tumbar las votaciones del Gobierno en el Congreso, como ya prevé Sánchez cuando anuncia que puede gobernar sin Presupuestos, pero Junts no puede derribar el Ejecutivo.

En cualquier caso, la previsión de Junts es decidir en las próximas semanas si mantiene el apoyo a Sánchez, si se lo retira o si mantiene una mínima respiración asistida pero sin Presupuestos. Puigdemont amenaza a Sánchez. Pero necesita al presidente del Gobierno, porque tiene que justificar ante su parroquia el cambio de estrategia del partido, que pasó de demonizar a los socialistas a pactar con ellos. Junts necesita arrancar concesiones a Sánchez para poder tranquilizar a los sectores de la formación que temen el ascenso de la extrema derecha secesionista de Aliança Catalana, empujada por la 'rendición' de Puigdemont ante el PSOE.

La oficialidad del catalán en la UE, la amnistía de Puigdemont y la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat son las principales exigencias de los junteros. Sobre la inmigración, Turull ha sido muy contundente con Podemos, que amenaza con votar en contra. El secretario general juntero ha acusado a los morados de atacar a Junts como ni siquiera han hecho las cloacas del Estado y ha situado a la formación liderada por Ione Belarra de alinearse en el anticatalanismo con PP y Vox.

Junts también reclama un cupo catalán. Ahí coinciden con ERC, que ha puesto como línea roja para sentarse a negociar los Presupuestos del Estado y de la Generalitat que los socialistas asuman su propuesta, ya registrada en el Congreso, de que la administración catalana pueda gestionar el IRPF de manera íntegra en los próximos años. En torno a 2029, según las previsiones de los republicanos. ERC también ha celebrado su consejo nacional y su presidente, Oriol Junqueras, en línea con Turull, ha evitado en esta ocasión presionar a los socialistas con la amenaza de los Presupuestos. En Esquerra mantienen que si no hay acuerdo sobre la recaudación del IPRF por parte de la agencia tributaria catalana y no hay pacto sobre el modelo de financiación para Cataluña, no habrá Presupuestos. Junqueras ha defendido que Cataluña asuma más competencias para alcanzar la «plenitud nacional» y poder construir una república catalana.

«Desde Cataluña somos capaces de tomar mejores decisiones», ha dicho, y ha defendido que es necesario un modelo de gobernanza para el conjunto de las infraestructuras.