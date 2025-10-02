Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Colapso en la GC-1 y vías alternativas en plena hora punta
La portavoz de Junts per Catalunya Míriam Nogueras EFE

Junts apoyará el decreto del embargo de armas a Israel y aprieta la votación al máximo

La iniciativa sigue sin tener aun así la convalidación asegurada dada la posición renuente de Podemos, que no adelanta su voto

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:12

Comenta

El Gobierno cuenta ya con el apoyo de Junts para convalidar el próximo martes en el Congreso el real decreto sobre el embargo de armas a Israel ... . La formación liderada por Carles Puigdemont, que hasta ahora se mostraba reticente a adelantar su postura, ha confirmado ya que no será un obstáculo para que la iniciativa siga en marcha aunque votará a favor de su tramitación como proyecto de ley con la idea de poder introducir las enmiendas que considere precisas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias en prealerta por lluvias: dos islas en el punto de mira a partir del jueves
  2. 2 La Aemet señala Canarias por lo que llega este fin de semana a las islas
  3. 3 Lionel Ramírez apareció sobre la moto, casi sin ropa y a la deriva, pero en buen estado de salud
  4. 4 Intervienen 575 alimentos caducados en un comercio de Gran Canaria
  5. 5 Una residente canaria en la flotilla: «Si están viendo esto, he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelíes»
  6. 6 La madre de Lionel: «Yo lo dije, mi hijo estaba agarrado a la moto» y la moto lo salvó
  7. 7 El acusado de abusar sexualmente de una menor en su casa niega los hechos: «La niña abusaba de nuestra confianza»
  8. 8

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  9. 9 Lionel Ramírez se recupera en la UCI: «Lo pasó muy mal pero siempre pensó que lo iban a rescatar»
  10. 10 Localizan con vida a Lionel Ramírez

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Junts apoyará el decreto del embargo de armas a Israel y aprieta la votación al máximo

Junts apoyará el decreto del embargo de armas a Israel y aprieta la votación al máximo