La Junta Electoral deja a Podemos fuera de la coalición en Andalucía

Aunque llegaron a un acuerdo 'in extremis' para concurrir juntos a los comicios autonómicos del 19 de junio, la Junta Electoral de Andalucía ha dictaminado que Podemos y Alianza Verde no forman parte de la coalición Por Andalucía, integrada por IU, Más País, Equo y otras formaciones minoritarias de izquierdas. El organismo ha rechazado este lunes el escrito de subsanación presentado por representantes de la alianza, con el que buscaban incluir a morados y ecologistas, cuyo registro se formalizó fuera de plazo. La entente puede recurrir ahora a la Junta Electoral Central y tiene de plazo hasta la medianoche del martes.

Apremiados por los tambores de un adelanto electoral, las formaciones a la izquierda del PSOE comenzaron a tantear en febrero una candidatura conjunta para evitar la segregación del voto. Durante tres meses negociaron los términos de una coalición de la que rápidamente se desmarcó Adelante Andalucía, la plataforma liderada por Teresa Rodríguez. El principal escollo para el resto de formaciones fue el candidato, ya que Podemos quería imponer al suyo, Juan Antonio Delgado, y otros como Más País buscaban un independiente de renombre. Finalmente se llegó a un consenso en torno a Inmaculada Nieto, de IU.

El acuerdo político se cerró el pasado viernes, último día para poder inscribir coaliciones ante la Junta Electoral. Pero apuraron tanto los plazos que la inclusión de Podemos y Alianza Verde no se pudo hacer a tiempo. A las 23.57 horas, tres minutos antes, quedó constituida la alianza Por Andalucía con IU, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz como miembros. Podemos alega que envió la documentación a esa misma hora, pero, según el organismo electoral, la solicitud no se produjo hasta las 00.14 horas del sábado, catorce minutos por encima del plazo estipulado. Descartada la vía del recurso, se presentó un escrito de subsanación que no ha tenido éxito.

La Junta Electoral de Andalucía no considera válido el argumento de que un «error material» fue el causante del registro fuera de plazo de sendas formaciones. En todo caso, deja un único cartucho en la mano de la coalición, el de presentar un recurso a la instancia superior, la Junta Electoral Central, que debería formalizarse en cuestión de 36 horas. En caso de que se renuncie a esa vía o que no resulte efectiva, la alianza de izquierdas deberá replantearse el encaje de Podemos. Los morados podrían incorporar a sus candidatos como independientes, pero eso les privaría del acceso a la financiación pública. La alternativa sería concurrir en solitario.

El embrollo político y legal amenaza con hacer naufragar lo que Podemos considera «el primer paso» en la articulación del frente amplio liderado por Yolanda Díaz. La propia vicepresidenta segunda del Gobierno ha reconocido este lunes que este tipo de situaciones «son las que alejan a la ciudadanía de los partidos políticos». La también ministra de Trabajo ha tratado de desligarse de la polémica hasta tal punto que ha anunciado que no activará su «proceso de escucha» hasta después de los comicios andaluces.