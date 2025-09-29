Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Oriol Junqueras

Junqueras se postulará mañana para ser el próximo candidato a la Generalitat catalana

El líder de ERC está inhabilitado a la espera de beneficiarse de la ley de amnistía

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:33

El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, mueve ficha. El dirigente republicano anunciará mañana en una conferencia en Barcelona su intención de ser candidato a la ... presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, previstas para 2028.

