El juez propone juzgar a Errejón por la presunta agresión sexual a Mouliaá

El juez instructor de Madrid que investiga la presunta agresión sexual de Íñigo Errejón, exportavoz parlamentario de Sumar, a la actriz Elisa Mouliaá considera que ... hay indicios suficientes para procesarlo y propone su enjuiciamiento por estos hechos. La decisión final queda ahora en manos de la Audiencia Provincial, pero antes las partes deben formular sus escritos de acusación o de archivo.

En un auto de diez página, al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado Adolfo Carretero justifica que, pese a la ausencia de indicios directos por la falta de testigos presenciales del delito contra la libertad sexual, la versión de la denunciante «no ha quedado desvirtuada» en fase de instrucción por la defensa del que fuera diputado nacional.

«Sí la versión de Elisa Mouliaá resulta creíble o no, o sí lo es la de Íñigo Errejón, en un presunto delito contra la libertad sexual cometido en la intimidad (ascensor, habitación y casa del investigado), en el que no hay testigos presenciales, sino de referencia y dictámenes periciales, es una decisión que corresponde al tribunal sentenciador», justifica el instructor para transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, similar al procesamiento.