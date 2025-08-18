Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez Ignacio Gil

Peinado cita a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora

La esposa de Pedro Sánchez declarará el próximo 11 de septiembre y ya figuraba como investigada por delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:16

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado persiste en su empeño de mantener abierta la línea de investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, ... Begoña Gómez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, en verano de 2018. Pese a que el Tribunal Supremo descartó por falta de indicios abrir una causa al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por estos mismos hechos cuando trabajaba en Moncloa (era secretaria general) después de que Peinado remitiera una exposición razonada contra él, el magistrado no da su brazo a torcer y ha citado a declarar a las dos imputadas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salvan a una mujer que estaba subida a una torre eléctrica de alta tensión en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La MetroGuagua arrasa más de 300 árboles
  3. 3 El impacto de la estabilización en Educación: 567 interinos canarios, sin destino el próximo curso
  4. 4 Nadie dijo que iba a ser fácil
  5. 5 Las familias canarias que no pueden veranear: «Las Alcaravaneras son sus vacaciones»
  6. 6 Hasta siempre, Atilio
  7. 7 Buscan a Minerva de los Milagros A. P., desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 ¿Qué es el pickleball y por qué está de moda?
  9. 9 El calor no cede en Gran Canaria: este lunes llegaremos a los 36 grados
  10. 10 Atentos al tráfico este lunes: se corta un tramo de Juan Manuel Durán en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Peinado cita a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora

Peinado cita a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora