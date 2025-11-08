Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Lotería Nacional: Sorteo Extraordinario de la Cultura hoy sábado 8 de noviembre, en directo
El líder del PP andaluz y presidente de Andalucía, Juanma Moreno. EFE

Juanma Moreno reta a Vox a «dejarse de politiqueo» y pactar el sucesor de Mazón

Las negociaciones entre Feijóo y Abascal por pactar un sustituto al frente de la Generalitat Valenciana han opacado el congreso de los populares andaluces

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:19

Organizado con esmero para dar el pistoletazo de salida a la precampaña electoral de las autonómicas andaluzas, que se celebrarán en junio -sin fecha fijada ... aún-, el Congreo que el PP este finde en Sevilla se ha visto empañado por las negociaciones entre los populares y Vox para elegir el sucesor del dimitido Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana. El líder del partido en Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado a los de Santiago Abascal que «se dejen de politiqueos» para que el Govern «se ponga en marcha».

