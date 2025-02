Jésica entre sollozos: «El señor Ábalos siempre pagaba mis cosas»

Entre sollozos, incluso entre llantos. 45 minutos de interrogatorio muy intensos, según fuentes presentes este jueves en la comparecencia de Jésica Rodríguez, la exnovia de ... José Luis Ábalos. «El señor Ábalos siempre pagaba mis cosas», relató la testigo intentando no incriminar su expareja, a quien, no obstante, acabó implicando en el enchufe de cobrar sin trabajar en empresas públicas, tal y como atestigua la trascripción íntegra del interrogatorio de Rodríguez a la que ha tenido acceso este periódico.

«Nosotros al principio tuvimos una relación sentimental. Éramos pareja. Aunque él estuviera casado solo compartía techo con su mujer y sus hijos. En mi entendimiento, era una relación monógama, aunque él compartiese techo con su familia», relató la mujer, quien dijo que dejaron la relación de mutuo acuerdo noviembre de 2019 porque ella no quería «ser segundo plato de nadie» y el exdirigente socialista insistía en no dejar a su esposa con el argumento de que «mientras fuese ministro no se podía divorciar porque eso era un escándalo».

Según su testimonio de Jésica Rodríguez, fue el exministro quien le insistió en coger un piso para ella sola, que luego, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acabaría pagando la trama de Víctor de Aldama como mordida al todavía diputado. «A mí el señor Ábalos me dijo (que buscara casa propia), porque yo compartía piso con mis compañeras, y él me dijo que tenía una edad para estar compartiendo piso», apuntó. « Nosotros nos veíamos todas las semanas, entonces él tampoco podía venir a mi casa. Me dijo que cogiera un piso que me gustara y elegí ese porque estaba cerca de Ferraz y de mi universidad. Yo le dije a él que pisos me gustaban y luego el señor Koldo fue el que se puso en contacto conmigo», apostilló la testigo.

«Él me había fallado»

José Luis Ábalos siempre se ha desligado del pago de ese piso y ha mantenido que era Koldo García, su asesor, el que, por amistad con Rodríguez, le pagaba el piso, pero esa versión fue desmentida por su examante. «Yo no sé quién pagaba el piso, imagino que el señor Ábalos coordinándolo con el señor Koldo», explicó la mujer, quien recordó entre lágrimas cómo le echaron del piso a pesar de que el exministro le había prometido que podría seguir al margen de su relación. «Él lo que me dijo fue que mientras yo estudiase la carrera que yo podía seguir tranquilamente en la casa. Yo entendí que él me había fallado y que… [Llantos]», transcribe el acta literalmente.

Sobre los viajes oficiales en los que Rodríguez participó dentro de las comitivas del ministerio, la testigo también apuntó que los pagaba su entonces pareja. «Hacíamos viajes todos los meses. No les sé decir un número, no sé si hice 15 ó 20, le mentiría si lo dijese. Recuerdo muchos: Londres, Moscú, Abu Dhabi, viajes en la península, como Sevilla… todos los meses hacíamos viajes».

«¿Usted abonaba algo por acudir a esos viajes? ¿Su billete, comida…?», le preguntó el instructor Leopoldo Puente. «Nada. Siempre lo ha pagado todo Ábalos. Excepto cuando lo gestionaba Koldo, pero igualmente ellos se entendían luego y aunque Koldo lo gestionase, luego el señor Ábalos se lo abonaba (…) Ellos han hablado delante de mí de que el señor Ábalos siempre pagaba mis cosas, yo nunca he preguntado, pero ellos han hablado delante de mí», fue la respuesta de la expareja del exnúmero 3 del PSOE.

Ni un solo día

La transcripción del interrogatorio también revela que la testigo dejó este jueves en una mala situación a su exnovio, al implicarle directamente en el enchufe en los dos puestos de trabajo públicos por los que cobró pero nunca fue a trabajar. Ni un solo día.

«¿Quién la contrató? ¿Cómo hizo para acceder a ese trabajo?», le preguntó el juez sobre su paso por Ineco. «En ese momento de mi carrera no tenía todas las asignaturas que debía tener y el señor Ábalos me dijo que era bueno que trabajase mientras estudiaba. Le di mi currículum, se lo mandé por WhatsApp y a finales de febrero me llamaron por teléfono diciéndome que tenía que echar mi currículum en una web», detalló Rodríguez.

«¿Pero le llamaron cómo? ¿Por gestiones de Ábalos?», le volvió a inquirir el instructor Puente. « Me imagino que por encargo señor Ábalos sí, porque yo no había echado el currículum en ningún sitio», reveló la mujer. «¿Usted no hizo nada en estos dos años (en los que estuvo contratada en las empresas públicas?», repreguntó el magistrado. «No», fue la respuesta de la expareja del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez.