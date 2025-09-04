El independentismo admite que está «tocado, frustrado, dividido y desmotivado» en vísperas de la Diada del 11-S

El movimiento independentista afronta en una situación muy delicada la manifestación a favor de la secesión convocada para el próximo 11 de septiembre en la ... Diada de Cataluña. La protesta ya no es lo que era. Durante el 'procés', fue una herramienta de presión, que forzó al Govern y a los partidos nacionalistas catalanes a radicalizarse y llegar hasta el final en el desafío contra el resto de España. El postprocés, en cambio, se le está atragantando al soberanismo, que ha perdido el Govern y la mayoría absoluta en el Parlament.

La ANC, entidad privada que lleva organizando la manifestación independentista desde la década pasada, ha llamado este jueves a la movilización. A su juicio, existen más «motivos que nunca» para manifestarse por la secesión. La Asamblea, que ya no es capaz de movilizar a cientos de miles de personas, como hace diez años, admite que el movimiento independentista está «tocado», «frustrado», «divido» y «desmotivado». La cuestión que se resolverá dentro de una semana es saber si ha tocado fondo o si sigue en caída libre.

El año pasado, acudieron a la llamada de la ANC unas 70.000 personas, en cuatro manifestaciones, la mayor de ellas en Barcelona, con una asistencia de unas 60.000. El formato de esta edición también es descentralizado: Girona, Barcelona y Tortosa. Lleida no repite como en 2024. Los ejes reivindicativos giran en torno al «expolio fiscal», el «futuro de la lengua» y la «defensa de la nación». La ANC presionará además a ERC y Junts para que rompan con Sánchez.

La edición de la semana que viene llega rodeada de la polémica por una rectificación de TV3. El canal autonómico había decidido que este año no retransmitiría en directo toda la manifestación de la ANC, como ha hecho desde 2012. Había programado dos películas para la tarde del jueves que viene y había reservado quince minutos de interrupción para un avance, donde se informaría puntualmente de la protesta. El independentismo ha montado en cólera y lo que en un principio iba a ser una conexión puntual de un cuarto de hora se ha convertido en un espacio que rondará la hora y dará tiempo a que se emitan en directo y por el primer canal catalán los discursos de los líderes de las plataformas nacionalistas. Como todos los años, la protesta empieza a las 17.14 de la tarde, en homenaje al año de la guerra de la sucesión española.

La ANC ha emitido este jueves un vídeo para llamar a la movilización de su parroquia, en el que una joven, representando al independentismo, recibe golpes figurados de Pedro Sánchez, José María Aznar y Salvador Illa. En el spot, se escucha las voces de los dirigentes políticos, que ya anticipa quiénes serán los que recibirán las críticas en los discursos tras la manifestación. Illa habla de normalización política, Sánchez saca pecho de haber acabado con el 'procés' y Aznar advierte de que antes que España se romperá Cataluña. La joven del vídeo cae de los golpes propinados por el Estado español y en una voz en off se llama al independentismo a levantarse y continuar el desafío a España.