El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, este sábado, en Tarragona. EP

Illa intenta aislarse sin éxito de la inestabilidad de la política nacional

El catalán, el cupo y Puigdemont, retos del presidente de la Generalitat para el curso entrante

Cristian Reino

Cristian Reino

Sábado, 30 de agosto 2025, 17:02

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, situó este sábado la mejora de los servicios públicos como el objetivo central del curso político que empieza. ... Illa ha reunido dos días a sus consejeros en Arnes (Tarragona), donde se han conjurado para aprobar sus primeros Presupuestos, en el segundo año de gobierno socialista en Cataluña, tras más de casi tres lustros de ejecutivos independentistas. Las últimas cuentas de la Generalitat datan de 2023, cuando gobernaba ERC. Gestión y moderación son los ingredientes que ha recetado Illa para su mandato para tratar de huir del ruido y la polarización que llega de Madrid.

