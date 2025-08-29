Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Generalitat Salvador Illa presenta las líneas estratégicas de los próximos meses. EFE

Illa arranca el curso presionando a los jueces para que amnistíen a Puigdemont

El presidente de la Generalitat llama a la «moderación» y a la «lealtad institucional» ante un momento político «tenso», «agresivo» y lleno de «insultos». Aboga por que decrezca la masa forestal como medida en la lucha contra los incendios

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:52

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dado este viernes el pistoletazo de salida al nuevo curso político catalán con una llamada a los ... jueces para que hagan «efectiva» y apliquen con «diligencia» y por «completo» la ley de amnistía. Desde el respeto a la separación de poderes, ha señalado desde Tarragona, «pido» un «despliegue efectivo» de la norma.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos críticos en una colisión frontal en la GC-500, en San Bartolomé de Tirajana
  2. 2 El Open Arms estará dos meses en Canarias para actuar en el rescate de migrantes «si se lo piden»
  3. 3 La elección del cartel del Carnaval 2026 obliga a varios cortes de carretera
  4. 4

    La pistolera que mató a dos niños en Mineápolis disparó hasta 116 balas
  5. 5 Oídos sordos a la inclusión educativa
  6. 6 CCOO ve «inadmisible» que el personal docente no universitario no haya cobrado el incremento salarial
  7. 7 La caída de escombros en un edificio de Escaleritas provoca daños materiales
  8. 8 ¿Puede un comercio negarse a aceptar efectivo? Esto es lo que dice la norma
  9. 9 Kike Pérez, a por el podcast más largo del mundo: «Serán 44 horas de mucho humor y naturalidad sin parar»
  10. 10 San Nicolás considera «un abuso» la nueva zona azul

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Illa arranca el curso presionando a los jueces para que amnistíen a Puigdemont

Illa arranca el curso presionando a los jueces para que amnistíen a Puigdemont