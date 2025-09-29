Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Reunión entre el PSOE y el equipo de la Consejería de Hacienda en la negociación de los Presupuestos de 2025. H

Guardiola convocará elecciones en Extremadura si no logra aprobar los Presupuestos

La presidenta de la Junta ha convocado a los grupos a una reunión a la que no ha acudido Vox para no coincidir con el PSOE

Juan Soriano

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:42

O presupuestos o elecciones: «No voy a permitir un bloqueo para esta región». La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, lanza un órdago ... a los grupos de la oposición y les emplaza a negociar las Cuentas del próximo año con una advertencia: si no hay acuerdo, habrá comicios anticipados. La mandataria del PP presiona así a la oposición, con el PSOE muy tocado por el caso del presunto enchufe al hermano del presidente Pedro Sánchez y en el que se sentará en el banquillo el líder de los socialistas en la comunidad, Miguel Ángel Gallardo, con forzar una llamada a las urnas que tendría proyección nacional. El próximo 2026 será año de reinicio de ciclo electoral con las autonómicas en Castilla y León, fijadas ya para el 15 de marzo, y en Andalucía. Y ello en un contexto en el que Sánchez sostiene que prolongará su mandato incluso si sigue sin aprobar sus propios Presupuestos.

