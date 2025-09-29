Guardiola convocará elecciones en Extremadura si no logra aprobar los Presupuestos

O presupuestos o elecciones: «No voy a permitir un bloqueo para esta región». La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, lanza un órdago ... a los grupos de la oposición y les emplaza a negociar las Cuentas del próximo año con una advertencia: si no hay acuerdo, habrá comicios anticipados. La mandataria del PP presiona así a la oposición, con el PSOE muy tocado por el caso del presunto enchufe al hermano del presidente Pedro Sánchez y en el que se sentará en el banquillo el líder de los socialistas en la comunidad, Miguel Ángel Gallardo, con forzar una llamada a las urnas que tendría proyección nacional. El próximo 2026 será año de reinicio de ciclo electoral con las autonómicas en Castilla y León, fijadas ya para el 15 de marzo, y en Andalucía. Y ello en un contexto en el que Sánchez sostiene que prolongará su mandato incluso si sigue sin aprobar sus propios Presupuestos.

La amenaza de Guardiola incluye, además, un añadido: la reforma del Reglamento de la Asamblea extremeña para que la nueva legislatura dure cuatro años y no solo hasta la conclusión de la anterior. Es decir, si hubiera finalmente elecciones precipitadas a 2026, que la nueva cita con las urnas no llegue hasta 2030 (salvo disolución anticipada del Parlamento autonómico). Con la redacción actual de la norma, habría convocatoria en 2027, como corresponde al calendario ordinario.

La reforma del Reglamento

Para el Gobierno de Guardiola, que tuvo que transigir con meter a Vox en el Ejecutivo para asegurárselo aunque la extrema derecha acabó rompiendo un año después todos los pactos que mantenía con el PP en las comunidades, llamar a votar a los extremeños en dos años consecutivos podría tener un coste. Y además supondría generar inestabilidad tras una convocatoria que pretendería generar estabilidad. De ahí que la mandataria popular quiera cambiar el Reglamento de la Asamblea, con lo que además se adecuaría este texto a lo que recoge el Estatuto de Autonomía.

Pero la presidenta extremeña no aclara qué pasará en caso de que no salga adelante en la Asamblea esa modificación: si habrá elecciones dos años seguidos aunque no haya Presupuestos. Guardiola citó ayer a los presidentes de los grupos con representación parlamentaria para exponer las grandes cifras de los Presupuestos de 2026, con plante tanto de Vox como del socialista Gallardo.