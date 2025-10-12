Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos

Escenas de máxima tensión este domingo en el centro de Vitoria con barricadas, lanzamientos de objetos, pedradas, heridos, detenidos y cargas policiales. La convocatoria de ... una concentración por parte de La Falange en la plaza de La Provincia, frente a la sede de la Diputación alavesa, para defender «la unidad de España» en el día de la Hispanidad y la contramanifestación organizada por grupos radicales llegados desde varios puntos del País Vasco han dado origen a graves disturbios. Hay destrozos en las terrazas de los bares de la zona, una veintena de contusionados y 19 personas arrestadas acusadas de «desórdenes públicos», según el último balance de la Ertzaintza, que ha movilizado al lugar «numerosos recursos» la Brigada Móvil.

Varios jóvenes radicales encapuchados se han acercado al lugar desde calles aledañas como Siervas de Jesús y Beato Tomás de Zumárraga. Han lanzado piedras y bengalas y han montado barricadas con las mesas y sillas de los locales hosteleros cercanos. Algunos de los locales ni siquiera han sacado sus terrazas a la calle, a otros no les ha dado tiempo y algunos han optado por cerrar. También se han volcado contenedores y las sombrillas se han utilizado como parapeto durante las cargas policiales.

Algunos de los presentes han levantado adoquines de la calle Siervas de Jesús para lanzarlos contra el grupo contrario. También se han utilizado papeleras y tapas de alcantarillas como arma arrojadiza. Se han gritado consignas como 'Alde hemendik, utzi pakean' («Fuera de aquí, dejadnos en paz») y los miembros de La Falange han gritado a favor de 'la unidad de España ni se vende ni se negocia' y han entonado el 'Cara al sol' con los brazos en alto. Varias ambulancias desplegadas en el lugar han asistido a heridos en los enfrentamientos. Entre los heridos se encuentra un periodista gráfico de El Correo que en estos momentos está siendo atendido en el hospital. Asimismo han resultado con «contusiones leves» una veintena de ertzainas y manifestantes de los dos bandos.

Desde antes de las 12.00 horas una fuerte presencia policial ha tratado de impedir sin éxito el enfrentamiento entre los miembros de la organización de ultraderecha y los jóvenes de varias organizaciones «antifascistas» del entorno de la izquierda abertzale que habían convocado concentraciones en contra. Entre los convocantes están Ernai, GKS, Gedar y Jarki.

Para impedir que los simpatizantes de La Falange -que portaban banderas de España- se moviesen de la plaza de La Provincia la Ertzaintza ha acotado en un primer momento el espacio con una cinta. Si embargo, los concentrados han roto el cordón policial y han ido al enfrentamiento directo con los encapuchados. Para intentar controlar los disturbios la Policía autonómica ha dispuesto de un helicóptero y un dron que les iban cantando la situación de los diferentes bandos. «Los hostiles se dirigen hacia el cantón de Las Carnicerías», ha informado un mando policial al resto de agentes tras consultar su tablet.

Condena de la alcaldesa

Minutos antes de las 13.00 horas, los miembros de la organización de la ultraderecha han comenzado a retirarse, lo han hecho desde el parking de la plaza Juan de Ayala donde tenían aparcados sus coches.

La trifulca sin embargo seguía y se ha trasladado más tarde a la calle Ramiro de Maeztu, donde también se han lanzado objetos y se han realizando detenciones por parte de la Ertzaintza. Además se han quemado contenedores. Pasadas las 13.15 horas se ha recuperado la tranquilidad y se ha dado por finalizado el operativo.

La alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, ha condenado la batalla campal que se ha vivido hoy en las calles del centro de la ciudad. «Quiero expresar mi condena y rechazo tras los incidentes», ha indicado. «Es una demostración más de lo que generan los discursos radicales: odio y violencia. Estas actitudes no tienen cabida en nuestra ciudad». La regidora ha trasladado asimismo su «agradecimiento a los y las policías que han intervenido y su apoyo a las personas que hayan resultado heridas o que hayan sufrido daños en sus negocios».

La respuesta de los sindicatos policiales, sin embargo, ha ido por otros derroteros. Euspel ha anunciado que se personará como acusación particular por los 17 ertzainas heridos, algunos «de consideración», según la asociación policial. Los hechos, censura, «son la consecuencia directa de la falta de recursos y los complejos de los políticos» en la gestión de la seguridad. Considera «ineficaz» el dispositivo desplegado para hacer frente a estos altercados «provocando cuantiosos daños materiales y una peligrosa sensación de impunidad entre los violentos».

También la teniente de alcaldesa de Vitoria, la jeltzale Beatriz Artolazabal, se ha sumado a la condena de unos «hechos violentos» que han puesto «en riesgo» a los vecinos y han caudado «destrozos que pagamos entre todos». «Quienes atacan a los agentes policiales o dañan el espacio público no defienden ninguna causa justa: solo rompen la convivencia que tanto nos ha costado construir», ha señalado.