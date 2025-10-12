Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Momentos de tensión en Vitoria. R. C.

Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos

Varios encapuchados han lanzado piedras y todo tipo de mobiliario urbano contra la Ertzaintza y los miembros de la organización de ultraderecha que también se han enfrentado a ellos

Borja Mallo y David González

Domingo, 12 de octubre 2025, 12:11

Comenta

Escenas de máxima tensión este domingo en el centro de Vitoria con barricadas, lanzamientos de objetos, pedradas, heridos, detenidos y cargas policiales. La convocatoria de ... una concentración por parte de La Falange en la plaza de La Provincia, frente a la sede de la Diputación alavesa, para defender «la unidad de España» en el día de la Hispanidad y la contramanifestación organizada por grupos radicales llegados desde varios puntos del País Vasco han dado origen a graves disturbios. Hay destrozos en las terrazas de los bares de la zona, una veintena de contusionados y 19 personas arrestadas acusadas de «desórdenes públicos», según el último balance de la Ertzaintza, que ha movilizado al lugar «numerosos recursos» la Brigada Móvil.

