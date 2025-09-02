Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont, president de la Generalitat EP

El Govern niega que Illa se reúna con Puigdemont por «instrucción» de Sánchez

El Ejecutivo catalán evita referirse al expresident como un «exiliado» y asegura que el encuentro es un paso hacia la normalización política de Cataluña

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:19

El Govern catalán ha negado este martes que la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont se celebre por «instrucción» de Pedro Sánchez, como ha ... afirmado Junts. La portavoz del Gobierno catalán, Sílvia Paneque, ha reivindicado la autonomía del jefe del Ejecutivo catalán. Ha asegurado que no ha habido «instrucción», «injerencia» ni «sugerencia» por parte del presidente del Gobierno y que la decisión de reunirse con el líder de Junts ha sido «estrictamente» del presidente de la Generalitat y «solo de él» y que se trata de un «gesto» que ha tenido el dirigente socialista. El Govern ha enmarcado la cita en el ámbito de la ronda de encuentros que Illa tuvo con los expresidentes de la Generalitat, aunque aquellas citas tuvieron lugar hace ya más de un año.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Papá, tengo miedo»: encerraron a 27 menores en un cuarto de una discoteca del Plaza para esquivar a la Policía
  2. 2 Tenerife se prepara para actuar ante una erupción con un simulacro sin precedentes
  3. 3 La Guardia Civil desmantela una fábrica en Lanzarote tras la mayor operación contra la falsificación en Canarias
  4. 4 El Gobierno inicia el camino con los ayuntamientos para limitar la compra de viviendas por extranjeros
  5. 5 Entre abrazos y lágrimas: emotiva despedida al Rayo antes de poner rumbo al Golfo de Guinea
  6. 6 ¿Dónde y cuándo vuelve a jugar la UD?
  7. 7 La UD cerró el mercado sin novedades: Mata sigue y Kaba todavía busca destino
  8. 8 Carolina Darias no teme a la denuncia en Fiscalía por el Guiniguada y defiende el proceso
  9. 9 Así quedaron las instalaciones de tratamiento de agua cercanas al Teatro Pérez Galdós tras el incendio
  10. 10 Voraz incendio junto a la parada de guaguas frente al Teatro Pérez Galdós

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Govern niega que Illa se reúna con Puigdemont por «instrucción» de Sánchez

El Govern niega que Illa se reúna con Puigdemont por «instrucción» de Sánchez