La Generalitat corrige al alza el sondeo sobre el desplome de la secesión Los nuevos datos del Govern apuntan que el 41% de los encuestados quiere que Cataluña sea un Estado independiente, mientras que el 52% no lo desea

El centro de estudios de opinión (CEO) de la Generalitat corrigió este viernes a última hora los datos de la encuesta publicada el jueves, que arrojó un desplome inédito hasta la fecha en el apoyo de los catalanes a la independencia. «Se ha detectado un error. Afecta al cálculo y a la aplicación de la variable de ponderación», aclaró el CEO. En consecuencia, los resultados, que habían causado conmoción en el mundo nacionalista pues mostraban un panorama de hundimiento para sus intereses, varían ligeramente.

Así, la diferencia entre el porcentaje de quienes rechazan la independencia y los que la apoyan ya no es de 15 puntos como afirmaron en un principio los datos del CEO. El Govern redujo este viernes la distancia a once puntos: el 41% de los encuestados quiere que Cataluña sea un Estado independiente, mientras que el 52% no lo desea. Los porcentajes iniciales eran 38-53. La oposición a la separación se mantiene en cualquier caso en máximos históricos desde el arranque del 'procés' en 2012.

También se produjeron fallos en otro de los puntos más significativos del sondeo, que concluía que por primera vez desde 2011 la opción autonomista se imponía a la secesionista. En la versión inicial, y ante la pregunta de qué debería ser Cataluña, la opción preferida era una autonomía, cuatro puntos por delante de un estado independiente.

En la corrección publicada este viernes la fórmula independentista seguía en primera posición como en los últimos once años, eso sí solo por tres décimas de diferencia. La información, no obstante, seguía teniendo errores, ya que los datos de los gráficos no coincidían con los del texto.

El CEO concluía además que el 72% de la población catalana está de acuerdo con que Cataluña tiene derecho a decidir su futuro en un referéndum. El organismo de la Generalitat elevó este viernes el porcentaje al 74%. El CIS catalán pidió «disculpas» por los «errores» y anunció que ha puesto en marcha una revisión a fondo de sus procesos internos, «con el fin de mejorar la calidad de las encuestas y evitar que se vuelvan a repetir fallos».